Peş peşe algı operasyonları! İran savaşla, Türkiye yalanla uğraşıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik olası bir hamlesinde Türkiye'nin meşru hedefi olacağına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sosyal medyada körüklenen gerilim siyasetine karşı açıklama yapan DMM, Türkiye'nin pusulasının her zaman diplomasi ve uluslararası hukuk olduğunu vurgulayarak vatandaşları resmi makamlar dışındaki haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."