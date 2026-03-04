  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
35 ilde büyük operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı var İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı Ahmedinejad yaşıyor! Şehitlik ziyaretinde görüntülendi Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı! Devrim Muhafızları "Tam kontrol" dedi, Siyonist sığınaklara kaçtı! Tapuda "Avukat" dönemi başlıyor: Mülkiyete hukuk zırhı Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var! Suçlu arayan veli aynaya baksın! "Yahudilerin sonu yaklaşıyor!" Finans baronları tetikte: Savaş korkusu doları azdırdı, Avrupa ekonomisi can çekişiyor!
Gündem Peş peşe algı operasyonları! İran savaşla, Türkiye yalanla uğraşıyor
Gündem

Peş peşe algı operasyonları! İran savaşla, Türkiye yalanla uğraşıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Peş peşe algı operasyonları! İran savaşla, Türkiye yalanla uğraşıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik olası bir hamlesinde Türkiye'nin meşru hedefi olacağına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sosyal medyada körüklenen gerilim siyasetine karşı açıklama yapan DMM, Türkiye'nin pusulasının her zaman diplomasi ve uluslararası hukuk olduğunu vurgulayarak vatandaşları resmi makamlar dışındaki haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon
Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

Sosyal Medya

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı
DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı

Gündem

DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı

Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak’ı yayımlandı
Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak’ı yayımlandı

Gündem

Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak’ı yayımlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23