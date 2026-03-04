Gazzelileri Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar!

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Gazze’de sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle hacı adaylarının bu yıl kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu. Gazze’ye ayrılan hac kontenjanının ise Kudüs ve kuzey illerindeki adaylar için kura sistemine devredildiği açıklandı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, işgal yönetiminin uygulamaları ve Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'den hacı adaylarının bu yıl hac ibadetini yerine getiremeyeceğini duyurdu.

GAZZELİLER ENGELLENDİ!

Bakanlık, Gazze'den hacıların güvenli şekilde çıkışı ve dönüşünün sağlanması için bölgesel ve uluslararası taraflarla yoğun temas yürütüldüğünü ancak özellikle Refah Sınır Kapısı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle somut ve güvenli bir geçiş garantisi alınamadığını belirtti.

Açıklamada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzalanan hac protokolüne göre 20 Mart'ın, vize işlemleri için son tarih olduğu hatırlatıldı. Sürenin daralması ve geçiş belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle bu yıl için istisnai ve geçici bir karar alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Gazze için ayrılan ve henüz kullanılmayan hac kontenjanının, Gazze dışında yaşayan başvurucuların işlemleri tamamlandıktan sonra kalan kısmının, Kudüs ve kuzey illerindeki hacı adayları için kura sistemine aktarılmasına karar verildi.

Bakanlık, söz konusu adımın Filistin'e tahsis edilen hac kotasının kaybedilmemesi amacıyla atıldığını vurguladı.