SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!

Sanatçı Çelik, Ramazan ayında Hatay'a giderek depremzedelerle bir araya geldi. Ünlü sanatçı mağdurlara destek olurken borçlarının ödenmesine de destek oldu.

#1
Foto - Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!

"Hercai", "Ateşteyim", "Cici Kız" ve "Yaman Sevda" gibi bir döneme damga vuran parçalara imza atan şarkıcı Çelik, kalpleri ısıtan anlamlı bir hareketle gündeme geldi.

#2
Foto - Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!

HATAY VE İSKENDERUN'DA DEPREMZEDELERE DESTEK OLDU Ramazan ayında Hatay ve İskenderun'a giden ünlü sanatçı, depremzedelere destek oldu.

#3
Foto - Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!

"HATAY'IN ADINI ANDIĞIMIZDA BİLE İNSANIN BOĞAZI DÜĞÜMLENİYOR" Daha önce Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Çelik, şöyle konuşmuştu: "Hatay... Adını andığımızda bile insanın boğazı düğümleniyor. Orası sadece bir şehir değil; acının, sabrın adı oldu. Yardımlaşma dediğimiz şey, büyük laflar etmek değil. Bazen bir battaniye, bazen bir sıcak yemek, İnsan, en zor zamanında hatırlandığını hissettiğinde biraz olsun nefes alıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu. Ramazan ayı bu duyguyu daha da derinleştiriyor. Çünkü ramazan paylaşmadan eksik kalır. Sofrada bir tabak fazla varsa, o tabak aslında senin değildir; ihtiyacı olanındır. Şuna yürekten inanıyorum:"HATAY'IN ADINI ANDIĞIMIZDA BİLE İNSANIN BOĞAZI DÜĞÜMLENİYOR" Daha önce Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Çelik, şöyle konuşmuştu: "Hatay... Adını andığımızda bile insanın boğazı düğümleniyor. Orası sadece bir şehir değil; acının, sabrın adı oldu. Yardımlaşma dediğimiz şey, büyük laflar etmek değil. Bazen bir battaniye, bazen bir sıcak yemek, İnsan, en zor zamanında hatırlandığını hissettiğinde biraz olsun nefes alıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu. Ramazan ayı bu duyguyu daha da derinleştiriyor. Çünkü ramazan paylaşmadan eksik kalır. Sofrada bir tabak fazla varsa, o tabak aslında senin değildir; ihtiyacı olanındır. Şuna yürekten inanıyorum:

#4
Foto - Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!

Biz bu topraklarda ayakta kaldıysak, birbirimize tutunmayı bildiğimiz için kaldık. Gün gelir şarkılar susar, sahneler kapanır ama insanlık susmamalı. Yardımlaşma bir refleks değil; bir hayat biçimi olmalı. Bugün Hatay için, yarın başka bir yer için... Çünkü yarın kimin yardıma ihtiyacı olacağını kimse bilmiyor. İnsan insana emanettir. Gerisi zaten geliyor. Bu konuda ne desek ne yapsak yetersiz kalacağımızı düşünüyorum... Sizin de gördüğünüz mesajlar sonrası biz gelen mesajlara bakınca ne yapacağımızı şaşırdık... Orada yıkımda canları, enstrümanları, malları enkaz altında kalan medeniyetler korosu var... Sizden önce onlarla konuştum, beraber bir konser verip gelirleri yetim çocuklara vereceğiz...

#5
Foto - Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!

Konteynır kentlerde yaşayanların bir tek derdi yok, depremde ampute olmuş çalışamayanlar var. Yaşlılar var, çalışamıyor!

#6
Foto - Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!

Bakkala borcu olanlar yok, ilaç sebebi ile borçlananlar var... Çocuklarım aç diyen var, kira ödeyemiyorum diyen var, boşandım diyen var, var da var. Ve biz yetemiyoruz... Onu gördüm ben... Hiç değilse ses olmak istiyoruz."/ kaynak: haber7

