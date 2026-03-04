İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu

Ortadoğu'da alevlenen çatışma yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK ile ayrılıkçı terör örgütü PAK'a yönelik kapsamlı bir insansız hava aracı operasyonu düzenledi. Saldırıda her iki örgüte ait Irak topraklarındaki kamplar 30 İHA ile vuruldu ve hedefler imha edildi. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan resmi açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde konuşlanan ve İran'a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara operasyon emrinin verildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu grupların hedef alınarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Operasyonun, bölgedeki çatışmanın giderek daha fazla aktörü içine çektiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Irak Kürt Bölgesi'nin bir kez daha vekâlet savaşlarının hedef tahtasına oturtması ise bölgesel istikrarsızlığın derinleşebileceğine işaret ediyor.

YPG/PKK’NIN 2 BİN AĞIR SİLAHLI TERÖRİSTİ İRAN’A KAYDIRILDI

İsrail merkezli JFEED’te yer alan bir analize göre, İran sınırındaki mevzilerin hedef alınması, Tahran’ın sınır hattındaki kontrolünü zayıflatmayı ve İran’ın yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan batı vilayetlerinde PKK/PJAK terör örgütüyle baskıyı artırmayı amaçlıyor. İran ve Irak’ta faaliyet gösteren PKK’nın uzantısı PJAK 2004 yılında İran’da kuruldu. 6 İranlı ayrılıkçı Kürt örgüt ile birleşerek son zamanlarda güç topladığı saha uzmanları tarafından aktarılıyor. “İran Kürdistanı İttifakı” adıyla bir araya gelen grubun PJAK çatısı altında harekete geçirildiği, Suriye hükümeti ile olan entegrasyon anlaşması sonucu 2 bin ağır silahlı SDG’linin de İran’daki PJAK üstlerine kaydırıldığı ortaya çıkmıştı. Teröristbaşı Öcalan’ın liderliğini tanıyan PJAK, Terörsüz Türkiye sürecine katılmayı ve silah bırakmayı reddetmişti.

CNN: CIA KÜRTLERİ SİLAHLANDIRIYOR

Bölgede Kürt muhalif liderlerle görüşen CNN Uluslararası Muhabiri Clarissa Ward, CIA'in İran'da bir sivil ayaklanma başlatmak ve olası kara operasyonu için İranlı Kürtleri aktif olarak silahlandırdığını açıkladı. Ward'ın aktardığı plan şöyle: Silahlandırılan Kürt gruplar önümüzdeki birkaç gün içinde ABD ve İsrail desteğiyle İran'ın batısını ‘İran Kürdistanı’ ilan edecek ve bölgeye girecek. İran ordusu bu bölgeye çekilerek hava saldırıları için hedef haline gelecek. Ardından siviller sokağa dökülecek ve bölgede güvenli ‘tampon bölgeler’ oluşturularak bu topraklar zamanla İran’dan koparılacak.