Tartıştığı sürücünün aracına saldırdı! 180 bin TL ceza kesildi
Gaziantep’te trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atan kişi cezadan kaçamadı.
Gaziantep’te trafikte yaşanan tartışma pahalıya patladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sanal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Saldırı amaçlı aracından inen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve 60 gün sürücü belgesine el konulup, aracı trafikten menedildi.
İsmi açıklanmayan sürücünün aracından inip, tartıştığı kişinin aracının camına yumruk atması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
