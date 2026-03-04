  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası! İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız' İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu
Yaşam Tartıştığı sürücünün aracına saldırdı! 180 bin TL ceza kesildi
Yaşam

Tartıştığı sürücünün aracına saldırdı! 180 bin TL ceza kesildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Gaziantep’te trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atan kişi cezadan kaçamadı.

Gaziantep’te trafikte yaşanan tartışma pahalıya patladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sanal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Saldırı amaçlı aracından inen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve 60 gün sürücü belgesine el konulup, aracı trafikten menedildi.

 

İsmi açıklanmayan sürücünün aracından inip, tartıştığı kişinin aracının camına yumruk atması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

