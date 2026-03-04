  • İSTANBUL
Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!

Uzun süren kanser tedavisini yendikten sonra hastalığı yeniden nükseden Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

#1
Foto - Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve sonrasında hastalığı yendiğini duyuran ünlü şarkıcı Cansever, hastalığının yeniden nüksettiğini ve uygun donör bulunması hâlinde ilik nakli ameliyatı olacağını açıklamıştı.

#2
Foto - Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!

DONÖR BULUNDU!

#3
Foto - Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!

Hastanede kontrol altında tutulan ve uygun donör bulunması durumunda mart ya da nisan ayında ilik nakli yapılması planlanan Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

#4
Foto - Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!

AMELİYAT TARİHİNİ AÇIKLADI

#5
Foto - Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!

Mutlu haberi kendi hesabından paylaşarak sevenlerine duyuran arabesk müziğinin güçlü sesi ameliyat tarihini de açıkladı:

#6
Foto - Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var!

"DUYURU CANIM CANLARIM DÖNÖR BULUNDU ALLAHIN İZNİYLE 19 MART HASTANEYE YATCAM 29 MART İLİK NAKLİ YAPILCAK SİZ SADECE DUA EDİN HERŞEY GÜZEL GEÇSİN BUNU DA ATLATCAM ALLAHIN ADIYLA SİZİN DUALARINIZLA HERŞEY GÜZEL OLACAK RABBİM YARDIM EDECEK SİZİ SEVİYORUM."/ kaynak: haber7

