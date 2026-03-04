  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İran'dan sonra sıra Türkiye'de' demişti! ABD'li albaydan ortalığı karıştıracak itiraf: Çekiliyoruz Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma İran'ın füzeleri dünyayı yakmaya başladı! Almanya'da akaryakıt fiyatları uçuşa geçti Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz... Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var! Radar izi acil durum ilan ettirdi: Savaş uçaklarına peş peşe havalanma emri verildi Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi... Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Sol bek hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, biri Fransa’dan diğeri Hollanda’dan olmak üzere iki aday üzerinde durduğu ve sezon sonu için temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü.

#1
Foto - Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Sergen Yalçın komutasındaki Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

#2
Foto - Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Siyah-beyazlı ekiple ilgili Afrika basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Africafoot’ta yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, FC Lorient forması giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgileniyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Takvim’de yer alan habere göre Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un da gündeminde bulunan Yongwa için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

#4
Foto - Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Öte yandan yönetimin, FC Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani’nin durumunu da yakından takip ettiği öğrenildi.

#5
Foto - Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade ediliyor. Souffian El Karouani, özellikle hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı
Gündem

DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı

Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bağlar’da DEM Partili belediye yönetimi, tasarruf gerekçesiyle işçi kıyımı yapıp servisleri iptal ederke..
İran'dan İsrail'e ağır misilleme
Dünya

İran'dan İsrail'e ağır misilleme

İsrailli yetkililer, İran’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik hava saldırısında 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılara olay yerin..
Ruslar o konuda Araplardan aşırı korkuyor!
Dünya

Ruslar o konuda Araplardan aşırı korkuyor!

Sergey Lavrov, Orta Doğu’daki çatışmaların İran ve bölge ülkelerini nükleer silahlanmaya yöneltebileceğini dile getirdi. Ancak tehdidi yalnı..
Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği
Gündem

Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık Körfez ülkelerini hedef alan misillemeleri, bölgede savunma krizini tetikledi. İtalya Savunma B..
İran, ABD destroyerini füzeyle vurdu
Dünya

İran, ABD destroyerini füzeyle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu’nda ABD’ye ait bir destroyerin füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. İran, saldırının “G..
İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı
Gündem

İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Aslanın Kükreyişi" ve "Destansı Öfke" operasyonları dördüncü gününde (3 Mart 2026) Tahran’da kat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23