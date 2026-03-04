Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1–28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde toplam 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin bilgi aktaran Yumaklı; “Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1.781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin TL idari para cezası uygularken, 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ramazan ayının bereketiyle kurulan sofralarımıza uzanan hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermeyecek; Bayram öncesinde denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken, işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.