ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı!

CENTCOM'a göre ABD ordusu, İran'a yönelik askeri harekatı kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçakları, F-22, F-35 ve F-16 savaş uçakları, A-10 taarruz uçakları ve EA-18G elektronik savaş uçakları kullanıldı. Operasyonda ayrıca MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları, nükleer güçle çalışan uçak gemileri, güdümlü füze destroyerleri ile Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) füze savunma sistemleri yer aldı

F-18, F-16, F-22 ve F-35’LERİN GÜNLÜK MALİYETİ 271, 34 MİLYON DOLAR!

Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgilere göre harekatın diğer masraf kalemleri şöyle: ABD'nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü'nden kesintisiz uçuş gerçekleştiren dört B-2 hayalet bombardıman uçakları 907 kilogram Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) ile hedefleri vurdu. B-2 uçaklarının operasyon maliyeti, uçuş saatleri, bakım giderleri ve ABD Savunma Bakanlığının 2025 ve 2026 bütçe taleplerindeki mühimmat verileri dikkate alındığında, tek başına yaklaşık 30,2 milyon dolar olarak hesaplandı. F-18, F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının yoğun şekilde kullanılmasının ABD Savunma Bakanlığının 2025 ve 2026 bütçe talepleri, uçuş saatleri, bakım giderleri ve mühimmat verileri esas alındığında, maliyetinin yaklaşık 271,34 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

UÇAK GEMİLERİ VE BERABERİNDEKİLERİN GÜNLÜK MALİYETİ 15 MİLYON

Operasyonlarda kritik rol oynayan ekipmanların ve savaş uçaklarının yanı sıra P-8 deniz devriye uçakları, RC-135 keşif uçakları, havada yakıt ikmal tankerleri ve kara konuşlu HIMARS bataryalarının da dahil edilmesiyle hava ve kara unsurlarının toplam maliyetinin yaklaşık 423,57 milyon dolara ulaştığı hesaplandı. Uçak gemilerinin beraberindeki destroyerler ve kıyı muharebe gemileriyle birlikte günlük işletme maliyetinin tahmini 15 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

ATEŞLENEN 200 TOMAHAWK FÜZESİNİN MALİYETİ 340,4 MİLYON DOLAR!

Kesin sayı açıklanmasa da yaklaşık 200 Tomahawk füzesinin ateşlendiği ve bunun mühimmat maliyetinin toplamda yaklaşık 340,4 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Söz konusu tutar, tahmini olarak 2026 mali yılı savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geliyor.