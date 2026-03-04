Biz Siha mı yiyeceğiz diyenler! Füze yemeye hazır olsun: Silahın yoksa avsın, silahın varsa avcısın

SİHA ve Mühimmat Eleştirilerine Sert Cevap

Videoda, geçmişte "Neden bu kadar SİHA üretiyorsunuz, biz SİHA mı yiyeceğiz?" diyen kesimlere seslenen genç kadın, son dönemde yaşanan küresel ve bölgesel olayların savunma sanayiinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Savunma yatırımlarının sadece bir askeri güç değil, aynı zamanda bir beka meselesi olduğunu ifade eden konuşmacı, "Silahın yoksa avsın, ama silahın varsa asıl avcı sensin" diyerek milli teknolojinin caydırıcı gücüne dikkat çekti.

"Türk Derin Devlet Aklı" Vurgusu

Türk devletinin stratejik hamlelerini anlamakta zorlananlara karşı "Siz daha Türk derin devlet aklını anlayamadınız" ifadesini kullanan vatandaş, Türkiye'nin zor zamanlarda nasıl tek bir yumruk haline geldiğini hatırlattı. İç siyasette farklı görüşler olsa da mesele vatan olduğunda milletin kenetlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Biz yeri gelir kavga ederiz, A partisi B partisi deriz ama şunu bilin ki; biz kenetlendik mi değil ABD’si, İsrail’i, dünya önümüzde bir olsa duramaz. Neden mi? Çünkü başka Türkiye yok!"

Milli Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, videoda dile getirilen "Başka Türkiye yok" vurgusu, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılan mesajlar arasında yer aldı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli projelerinin, ülkenin bağımsızlığı için en büyük teminat olduğu bir kez daha hatırlatıldı.