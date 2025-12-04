Şirketler Güneş'i karartma faaliyetlerine başladı!

Birçok Amerikan şirketi, Dünya’yı soğutmak amacıyla güneşi engelleyen yeni teknolojiler geliştirme yarışına girmiş durumda.

Washington Post gazetesinin Çarşamba günü yayımladığı habere göre, güneş jeomühendisliği alanı özel sektör için bir sanayi dalına dönüşmüş durumda. Birçok Amerikan şirketi, güneşi engelleyen çözümler geliştirmek amacıyla yatırımcılardan milyonlarca dolar toplamış durumda.

Ancak bu yatırımlar, özellikle bilim insanları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Uzmanların bir kısmı, kâr amacı güden şirketlerin tüm insanlığı etkileyebilecek teknolojiler üzerinde söz sahibi olmasının uygun olmadığını savunuyor. Bu tür girişimlerin, küresel hava modelleri üzerinde öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği, kirlilik ve kanser oranlarını artırabileceği belirtiliyor.

Buna karşılık bazı savunucular, bu girişimlerin dünyayı daha hızlı değiştirebilecek teknolojileri geliştirebileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz yıllarda, bazı akademisyenler İsveç ve Kaliforniya’da güneşi engellemeye yönelik açık hava deneyleri yapmaya çalıştı ancak bu planlar, kamuoyunun tepkisi nedeniyle iptal edildi. Bununla birlikte bazı milyarderler, güneş ışınlarının Dünya üzerindeki etkisini azaltmak için bağımsız mühendisleri özel çözümler tasarlamaları adına destekledi. Örneğin balonlar kullanarak bu etkiyi düşürmeye yönelik projeler geliştirildi.

Ancak Chicago Üniversitesi’nden David Keith dahil olmak üzere birçok jeomühendislik uzmanı bu tür yaklaşımlara karşı çıkıyor. Bu uzmanlar, bilim insanlarının olası riskleri ve faydaları dikkatle incelemesi gerektiğini ve bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili kararların hükümetlere bırakılması gerektiğini savunuyor.

Daha önce Amerikalı milyarder Elon Musk, Dünya yörüngesine gönderilecek bir dizi uyduyla güneş ışınlarını engelleme fikrini ortaya atmıştı.

Ancak uzmanlar, bu adımın Dünya’da çevresel bir felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bazı kişiler ise sıcaklıkları düşürmek için güneş ışığını Dünya’dan yansıtarak uzaklaştıracak yöntemler öneriyor. Bu öneriler arasında stratosfere yansıtıcı parçacıklar püskürtmek, bulutları daha parlak hale getirmek veya uzaya dev aynalar yerleştirmek gibi fikirler yer alıyor.

Şu anda çoğu hükümet, güneş jeomühendisliğiyle ilgili özel yasalar benimsemiş değil. Bu durum, şirketlere hareket alanı sağlıyor.