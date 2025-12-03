İsrail'in vahşetinin geldiği son nokta! CNN gözler önüne serdi

CNN tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, İsrail ordusunun Gazze sınırında öldürdüğü bazı Filistinlilerin cesetlerini buldozerlerle sığ ve işaretsiz mezarlara gömdüğünü, diğerlerini ise açık alanda çürümeye terk ettiğini ortaya koydu.

Araştırma, Gazze’nin kuzeyinde Zikim Sınır Kapısı çevresinde çekilen yüzlerce video ve fotoğraf ile görgü tanıklarının ifadeleri ve yerel yardım kamyonu şoförlerinin röportajları incelenerek gerçekleştirildi. İncelemeler, sınır kapısı yakınlarında insani yardım almak üzere bulunan Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından ayrım gözetilmeksizin öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

CNN’in analizine göre, öldürülen kişilerin bazıları buldozerlerle sığ ve işaretsiz mezarlara gömülürken, bazıları askeri bölgelerde açık alanda çürümeye bırakıldı. İsrail ordusu, buldozerlerin kullanımını tehditlere karşı önlem veya “rutin mühendislik ihtiyaçları” gibi operasyonel amaçlarla gerekçelendirdi.

YARDIM ALANINDAKİ SİVİLLERE ATEŞ

Araştırmada, 11 Eylül’de sosyal medyada paylaşılan ve coğrafi konumu belirlenen iki video incelendi. Bu videolarda, Zikim bölgesinde un çuvalları taşıyan Filistinlilerin dahi sürekli ateş altında kaldığı tespit edildi. Montana Eyalet Üniversitesi’nden adli ses uzmanı Robert Maher, atışların çekim yerinden yaklaşık 340 metre uzaklıkta yapıldığını ve İsrail ordusunun o anki pozisyonu ile uyumlu olduğunu belirledi.

CNN tarafından incelenen görüntüler ve fotoğraflar, sivillerin veya sivil savunma ekiplerinin “tehlikeli koşullar” nedeniyle bölgeden cesetleri çıkaramadığını gösteriyor. İki görgü tanığı, 15 Haziran’da aç Filistinlilerin etrafında olduğu bir yardım kamyonuna İsrail askerlerinin ateş açtığını ve çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirdi. Sivil savunma görevlileri olay yerine günler sonra girebildi.

Bir görevli, buldukları cesetlerin çürümüş olduğunu ve köpeklerin bazı kısımlarını yediğini kaydetti. CNN tarafından doğrulanan videolarda, devrilmiş bir kamyon çevresinde kısmen gömülü cesetler ve bölgede dolaşan bir sokak köpeği yer aldı.

Zikim güzergahında çalışan yardım kamyonu şoförleri, bölgedeki dağılmış ve çürümüş cesetlerin sık görüldüğünü, İsrail buldozerlerinin bazı durumlarda bunları kuma gömdüğünü aktardı. Şoförlerin ifadeleri uydu görüntüleri ve fotoğraflarla da desteklendi. Yardım güzergahının açıldığı haziran ortasından 12 Eylül’deki kapanışına kadar buldozer izleri gözlemlendi. Devrilen kamyonun bulunduğu yerden yaklaşık 400 metre uzaklıkta, bir buldozerin 30 metrekarelik alanı yığın halinde biriktirdiği tespit edildi.

Görgü tanıklarından Adel Mansour, kayıp 17 yaşındaki oğlunu ararken yaşadıklarını anlattı. Mansour, cesetlerin karton yardım kutularıyla birlikte buldozerle ezildiğini ve üst üste yığıldığını söyledi.

KÖTÜ MUAMELE YALNIZ ZİKİM İLE SINIRLI DEĞİL

İsrail ordusunun ölüm sonrasındaki kötü muamelesi yalnızca Zikim Sınır Kapısı ile sınırlı değil. Netzarim Koridoru’ndaki bir karakolda görev yapmış bir İsrail askeri, 2024 başlarında 9 Filistinli sivilin cesedinin üs çevresinde yaklaşık iki gün boyunca çürümeye bırakıldığını, bu süre boyunca köpeklerin cesetleri yediğini aktardı.

2023 sonlarında Gazze’deki İsrail birliklerini denetleyen bir yüzbaşı ise, öldürülen bir Filistinlinin cesedinin, subaylar tarafından buldozerle yol kenarındaki bir çukura itilmesine karar verildiğini söyledi.