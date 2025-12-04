  • İSTANBUL
Yeni bir araştırma şaşırttı! Dijital tükenmişlik sorunu yaşanıyor

Yeni bir araştırma şaşırttı! Dijital tükenmişlik sorunu yaşanıyor

Son dönemde eğitim verilen yere önem verilmesi gerekirken toplumda neredeyse kesintisiz çevrimiçi ortamlar küçük yaşta çocuklarda bile tercih ediliyor. Derin şiddet içerikleri önemli oranda artarken yeni bir araştırmada 'dijital tükenmişlik' ile ilgili uzmanlar çarpıcı tespitlerde bulundu, gündeme taşıdı! Bakın nasıl yorumlar paylaşıldı. İşte detaylar.

Yeni bir araştırma, internet kullanıcılarının büyük bölümünün sürekli bildirimler, sosyal medya yoğunluğu ve kesintisiz çevrimiçi yaşam nedeniyle 'dijital tükenmişlik' yaşadığını ortaya koydu.

ABD’de MX8 Labs ile Shift'com tarafından yürütülen çalışma, dijital dünyanın artık yalnızca yorucu değil, birçok kişi için günlük yaşamın ayrılmaz ve zorlayıcı bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Yüzde 62 sürekli tükenmişlik halinde! Son dönemde çocukların dijital dünyayla erken yaşta tanışmaları, sosyal medyanın onların yaşam biçimini derinden etkilemesine sebep olmakta. Sosyal medyanın çocuklarda depresyon riskini artırdığını, dikkat sürelerini azalttığını ve siber zorbalığa maruz kalma oranını yükselttiğini ifade edilirken bin yetişkinle yapılan anket, katılımcıların yüzde 62’sinin tekrar eden dijital tükenmişlik yaşadığını ortaya koydu.

En büyük nedenler şöyle sıralandı: Sürekli bildirimler: Yüzde 24 Sosyal medya: Yüzde 23 Haber paylaşımları: Yüzde 18 ‘Çalışma-eğlence karışımı yoruyor’ Uzmanlara göre tarayıcılar artık hem iş hem de kişisel alanı kapsayan bir ‘çalışma-eğlence karışımı’na dönüşmüş durumda ve bu da zihinsel yorgunluğu artırıyor. Hem odak aracı hem dikkat dağıtıcı Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kullanıcıların yüzde 47’sinin tarayıcısının kendilerine ‘aynı anda hem odaklanma sağladığını hem de dikkat dağıttığını’ söylemesi oldu. Bu durum, dijital çağın temel paradoksu olarak yorumlanıyor. Genç kuşaklar daha yorgun Araştırma, dijital tükenmişliğin kuşaklara göre nasıl farklılık gösterdiğini de ortaya koyuyor: Milenyaller (Y kuşağı): Yüzde 35 ‘düzenli olarak’ tükenmiş hissediyor X kuşağı: Yüzde 44 oranıda ‘ara sıra’ tükenmişlik yaşıyor Baby Boomers: Yüzde 31 hiç tükenmişlik yaşamıyor, yüzde 30 kolayca çevrimdışı olabiliyor. Uzmanlar, genç kuşakların iş ve sosyal hayatlarını aynı dijital ortamda yürütmesinin yorgunluk seviyelerini artırdığını belirtiyor. Dijital dikkat kaybının maliyeti Katılımcıların yüzde 43’ü gün içinde tarayıcıda sık sık odak kaybı yaşadığını belirtiyor. Yüzde 13’ü ise dikkati dağıldığında 30 dakikadan fazla zaman kaybettiğini söylüyor. Uzmanlar, bu kaybın dijital verimlilik kadar akıl sağlığını da etkilediğine işaret ediyor. ‘Daha sakin internet’ çağrısı Raporun genel sonucununda sorunun ‘çok fazla teknoloji' değil, ‘insanın çalışma ve yaşama biçimine uyum sağlamayan teknoloji’ olduğu belirtildi. Kullanıcılar yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda yorucu olmayan, bağlamı anlayan, bildirimleri yönetebilen ve iş ile özel yaşamı ayıran tarayıcılar talep ediyor. Teknoloji sektörünün bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olarak görülüyor.

Öte yandan Türkiye'de "2026-2028 dönemini kapsayan 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamlamak için önemli adımlar atıldı. dogruhaber'e göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni eylem planına göre, kadınlara şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modeli oluşturulacak. Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlanacak. Psikososyal müdahale programını tamamlayan bireylerin sağlıklı hayat becerilerini desteklemek amacıyla iletişim becerileri, nezaket, duygusal okuryazarlık, problem çözme, empati, aile içi iletişim ve sorumluluk, ebeveynlik gibi konularda atölyeler düzenlenecek. Şiddet uygulayanlara yönelik takip prosedürü oluşturulacak.

