O da biliyor CHP’nin kirli tarihini! Özel ‘Cellat’la yüzleşemedi

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla yürümesinden rahatsız olan ve “Stockholm Sendromu” metaforunu kullanarak DEM Parti’lileri “celladına aşık olmakla” itham eden Özgür Özel, DEM Parti’den gelen tepkilerin yanısıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada “cellat görmek istiyorsan aynaya bak, tarihinle yüzleş” sözü karşısında adeta dut yemiş bülbüle döndü.

TARTIŞMAYI BİTİRMİŞ

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan talimat almak için Silivri’nin yolunu aşındıran Özel, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, gazetecilerin Erdoğan’ın sözlerini hatırlatması üzerine “Biz o tartışmayı sonlandırdık” diyerek cevap vermekten kaçındı.

BAKIRHAN, “BİZ CELLADI ÇOK İYİ TANIRIZ” DEMİŞTİ

Özel’in suçlaması sonrasında, CHP tek parti diktasında yaşanan kıyımları, cezaevindeki şiddet uygulamalarını, ana dil yasağını, beyaz Torosları ve faili meçhulleri ima eden DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, “Sayın Özel, biz celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, direndiğimiz zindanlarımızdan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Herkes çok iyi bilsin ki ‘cellat’ defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.