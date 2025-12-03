  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız

Trump’tan Güney Kore’ye nükleer kıyak! Çin’in sinir uçlarını titreten anlaşma: Pazarlık bitti, imzalar atıldı

Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi

ABD’de ne dolaplar çeviriyorlar neler! Siyonist foncusu Coca Cola fena yakalandı

520 bin vatandaşımız faydalanıyor! "Evde Bakım Yardımı"na 3 yılda 143 milyar lira destek

‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!
Gündem Borsa manipülasyonunda yeni gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül'e ev hapsi cezası
Gündem

Borsa manipülasyonunda yeni gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül'e ev hapsi cezası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Borsa manipülasyonunda yeni gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül'e ev hapsi cezası

Borsa manipülasyon soruşturmasında eski futbolcu Gökhan Gönül’e ev hapsi cezası verildi.

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

Adliyeye sevk edilen diğer 10 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Gündem

Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Gökhan Gönül niye gözaltına alındı, suçu ne?
Gökhan Gönül niye gözaltına alındı, suçu ne?

Gündem

Gökhan Gönül niye gözaltına alındı, suçu ne?

Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi
Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi

Gündem

Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi

Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya
Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya

Gündem

Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23