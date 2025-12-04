Yapay zeka itiraf etti: 'Her Şeyi Yaparım Ama Bu Mesleklerin Yerini Asla Tutamam!'

Teknoloji dünyası “Hangi meslekler yok olacak?” tartışmasını sürdürürken, yapay zekadan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Kod yazan, teşhis koyan, resim çizen, senaryo yazan yapay zeka; söz konusu insani bağ, empati ve şefkat gerektiren işler olduğunda “Bu mesleklerin yerini alamam” diyerek adeta beyaz bayrak kaldırdı.

Yapay zeka, özellikle anaokulu öğretmenliği, terapi, palyatif bakım hemşireliği, sosyal hizmet uzmanlığı ve yargı mesleklerinin insana ait duygusal zekayı gerektirdiğini belirterek, “Veriyi işlerim ama o duyguyu asla işleyemem” yorumunu yaptı.

“Gözyaşını silemeyen zeka, insanın yerini tutamaz”

Yapay zeka uzmanları da aynı görüşte: Bir çocuğu teselli etmek, bir hastaya dokunarak güven vermek, kriz anında doğru kararı vicdanla harmanlamak veya düzensiz bir ortamda el becerisiyle çözüm üretmek yalnızca insanın yapabileceği şeyler.

Bu nedenle gelecekte yapay zeka rutin işleri devralsa da;

şefkat, yapıcılık, etik liderlik ve karmaşık fiziksel beceri gerektiren meslekler “güvenli bölgede” kalmaya devam edecek.

Yapay zekanın ‘yerine geçemem’ dediği mesleklerden bazıları:

Anaokulu Öğretmeni & Özel Eğitimci

Psikolog, Psikiyatrist, Terapist

Palyatif Bakım Hemşiresi, Hasta Bakıcı

Tesisatçı, Elektrikçi, Zanaatkârlar

Hakim, Savcı, Arabulucu

Sosyal Hizmet Uzmanı

Yönetmen, CEO ve vizyoner liderler

Görünen o ki teknoloji büyüyor, algoritmalar güçleniyor ama insanın sıcak dokunuşu, sezgisi ve vicdanı her zaman eşsiz yerini koruyacak.