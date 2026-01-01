  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Yeni yılda İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Yaşam

Yeni yılda İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni yılda İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Soğuk hava dalgası yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’un özellikle kuzey ilçelerinde kar yağışını beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde beyaz örtü oluşurken ekipler teyakkuzda.

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oluyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Gündem

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Yaşam

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Gündem

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Pozantı’da kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü
Pozantı’da kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü

Aktüel

Pozantı’da kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23