“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun

Gazeteci Enver Aysever’in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam” dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’ün köşesine taşıdığı iddiaya göre, Silivri’de yaşandığı öne sürülen diyalogta taraflar arasında sert bir tartışma yaşandı.

İddiaya göre Aysever’in bu sözlerine İmamoğlu “Ne biçim konuşuyorsun lan” diye karşılık verirken, Aysever’in yanıtı da aynı sertlikte oldu. Övür’ün yazısı sonrası İmamoğlu’nun avukatları iddiayı yalanladı ancak kamuoyunun beklediği açık ve net açıklama bizzat İmamoğlu’ndan gelmedi.

Gazetemiz yazarı Ali Karahasanoğlu ise konuyu köşesinde bir adım ileri taşıyarak, her meselede kameralar karşısına geçmekten geri durmayan İmamoğlu’nun bu ağır itham karşısındaki suskunluğuna dikkat çekti. Karahasanoğlu, “Bu kadar ciddi bir iddia varsa, neden tek kelime edilmiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş bomba haberi patlattı.

Programda Enver Aysever'in dikkat çeken bir paylaşımı ekrana getirildi. Aysever, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yaptığı ironik açıklamada, İmamoğlu’nun elini sıkmadığını ima ederek, “Kimselere verilecek selamım yok benim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iddiayı yalanlamaktan çok dolaylı biçimde teyit ettiği yorumlarına yol açtı.

Ortaya atılan sözler, yapılan yalanlamalar ve ironik paylaşımlar derken, gözler hâlâ Ekrem İmamoğlu’na çevrildi. Kamuoyu, bu ağır iddialar karşısında sessizliğin ne anlama geldiğini sorgulamaya devam ediyor.