Yeni yıl ile birçok düzenleme yürürlüğe girdi

Yeni yıl yenilikleri de beraberinde getirdi. Çalışanlardan öğrencilere, ticaretten turizme pek çok düzenleme 2023'ün ilk günüyle birlikte hayata geçti.

Yüzde 54,66'lık artışla 8 bin 506 liraya yükseltilen yeni asgari ücret 2023 yılı boyunca uygulanacak.

Memur ve emekliler de maaşlarını bu ay zamlı alacak.

Milyonlarca kişinin 6 aylık zam oranı yarın aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

Memur ve emeklilere zam oranı yarın netleşecek

Burslar yüzde 50 zamlı yatacak

Yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi bu ay yüzde 50'ye yakın zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Lisans öğrencilerine bin 250, yüksek lisans öğrencilerine 2 bin 500, doktora öğrencilerine ise 3 bin 750 lira aylık ödeme yapılacak.

Konaklama vergisi devrede

Yurt dışında uygulanan konaklama vergisi Türkiye'de de devrede...

Otel, tatil köyü, butik otel, pansiyon, köy ve yayla evi ile kampinglerde kalanlardan yüzde 2 oranında vergi alınacak.

Vale hizmetinde yeni dönem

Yeni yılla birlikte valeler için "mesleki yeterlilik belgesi" mecburiyeti yürürlüğe girdi.

Kuyumcuların da ticari faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesine sahip olması gerekecek.

Mesleki yeterlilik belgesi olmayan valeler yılbaşından sonra çalışamayacak

Evcil hayvanlara çip zorunluluğu yürürlüğe girdi

Sahipli kedi ve köpeklerin kayıt altına alınarak korunmasını sağlayacak mikroçip uygulaması artık zorunlu.

İşlemi yaptırmamış evcil hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası verilecek.