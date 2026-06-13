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Gündem Yeni yetmelerin “istedim oldu” safsatalarını boşverin! Duanın gücü üzerine yaşanmış bir olay
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Yeni yetmelerin “istedim oldu” safsatalarını boşverin! Duanın gücü üzerine yaşanmış bir olay

Yeniakit Publisher
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Yeni yetmelerin "istedim oldu" safsatalarını boşverin! Duanın gücü üzerine yaşanmış bir olay

Yeniakit yazarı Ahmet Can Karahasanoğlu, "Kaybolmasaydı bulamayacaktı" başlıklı yazısında Pakistanlı doktor İşan Hüseyini'nin başına gelen bir hadiseyi aktardı.

İşte Yeniakit yazarı Ahmet Can Karahasanoğlu, "Kaybolmasaydı bulamayacaktı" başlıklı yazısı...

Hepimiz yolumuzu kaybetmişizdir. Gideceğimiz, randevulaştığımız bir yere türlü aksaklıklar sebebiyle geç kalmışızdır.

Bazen insan yolunu kaybetmelidir ki, gideceği yere ulaşabilsin.

 

İnsanı iliklerine kadar titreten, duanın gücü üzerine yaşanmış bir olay dinledim. O kadar sarsıcıydı ki anlatılanlar…

Ya kendi hayatımızda bile bir figüransak? Bir kukla düşünün. İpleri görmeyen, yukardaki eli görmeyen izleyiciler kuklanın kendi kendine hareket ettiğini sanır. Oysa hareket edeni tutan bir ip vardır. İpi de tutan bir el vardır. İşte iplerin bizim elimizde olmadığının ispatı…

Pakistanlı başarılı bir doktor olan İşan Hüseyinî önceden planlanmış bir konferansta konuşmacıdır.

 

Yola çıkar. Yapacağı konuşma metni cebinde hazırdır. Konuşacağı gün belli. Uçak bileti alınmış. İşte bu öngörülebilir doğal akıştır. Ama işler her zaman olağan akışta ilerlemez. Bazı aksaklıklar başka bir aksaklığı onarma tahtında Hz. Allah’ın kaderi yaratma sürecini anlamamıza dair uyarıdır. Bindiği uçak, teknik arızadan ötürü başka bir bölgeye zorunlu iniş yapmıştır. İşan Hüseyinî son derece disiplinli bir doktordur. Havaalanı görevlilerine, gideceği yerin bilgilerini verir ve uzaklığını sorar.

 

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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