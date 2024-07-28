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Sosyal Medya Yeni yerli kola Türkiye'ye duyuruldu! Coca Cola'ya rakip olacak, ismi sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

Yeni yerli kola Türkiye'ye duyuruldu! Coca Cola'ya rakip olacak, ismi sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 23:48:00 -

Boykot markaları içerisinde yer alan Coca Cola'ya yerli rakip geliyor. Diriliş Kola ismiyle piyasaya sürülen yeni marka 'yüzde yüz yerli' mottosuyla öne çıkıyor.

Coco Cola’nın muadili olarak tamamen Türkiye’de üretilen Diriliş Cola piyasaya sürüldü.

Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamleleri kapsamında içecek sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Coca Cola'ya alternatif olarak tamamen Türkiye'de üretilen Diriliş Cola, piyasaya sürüldü.

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