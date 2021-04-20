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Ekonomi Yeni yatırımlar yapıp istihdamı arttırıyoruz
Ekonomi

Yeni yatırımlar yapıp istihdamı arttırıyoruz

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Türkiye’de 32 bin 500 organize market bulunduğunu bildirdi. Bu sayının daha artacağını dile getiren Aykaç, “Yatırımlar devam edecek, istihdam daha da yukarı taşınacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:09:00 -
Yeni yatırımlar yapıp istihdamı arttırıyoruz

Akit  Ekonomi 

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, üyelerinin pandemi dönemini başarıyla yönettiklerini; yatırımlarına ara vermediklerini belirtti. Aykaç, “Şüphesiz, en önemli yatırımımız insan kaynağımız. Perakendede insana yatırım yapmak çok ama çok önemli. Derneğimiz üyelerince 425 bini aşkın eleman istihdam ediliyor. Yatırımlarımızın devam edeceğini, istihdamımızın artacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Panik alışverişleri azaldı

Gıda perakende sektörünün 2020’yi yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle kapattığına da işaret eden Aykaç, şu açıklamalarda bulundu: “2021’in ilk çeyreğinde de benzer bir seyir görüyoruz. Gıda ve hızlı tüketim ürünleri harcamalarında hissedilir bir artış gözlemliyoruz. Bu da doğal olarak sektöre güç katıyor. 2020’de pandeminin başlarında gördüğümüz panik alışverişleri önemli ölçüde azalmış durumda. Öbür taraftan kısıtlamalara bağlı olarak hafta sonu yoğunluğu diğer günlere kaymış vaziyette. Son düzenlemelerle market açılış saatinin erkene çekilmesi, gün içindeki yoğunlukları da bir miktar önledi.” Aykaç, üyelerinin halk sağlığı için tüm tedbirleri en üst seviyede alıp uyguladıklarının altını çizdi.

Ramazan bereketiyle geldi

Aykaç, Ramazan ayında market harcamalarının artacağını kaydederek, “Kaliteli ürünleri en uygun koşullarla müşterilerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Yeterli tedariki sağladık. Halkımızın ürüne erişiminde sorun yaşanmayacak. Ramazan her zaman bereketiyle gelmiştir. Bu yıl da öyle olacak” diye konuştu.

E-Ticaret büyüyor

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç, e-ticaret sektörünün büyüdüğüne dikkat çekti. Sektöre yeni oyuncuların girdiğini aktaran Aykaç, şu bilgileri verdi: “Teknoloji ve dijitalleşmeyle bu gelişimi öngörüyorduk. Pandemi bunu hızlandırdı. Sanal ticaret yaygınlaşsa da arka planda fiziki perakendeciliğin önemi değişmiyor. Sanal ticaret kanalları nihayetinde fiziksel mağazacılıkla besleniyor. Zaten önemli olan tüketiciye her kanaldan erişebilmek. Birbirini destekleyen kanallarla tüketicinin ihtiyacının en hızlı ve kaliteli şekilde karşılanması için çalışıp çabalıyoruz. Bunun için son teknolojileri ve verimlilik çözümlerini kullanmayı iş yapmanın doğası olarak görmeliyiz.”

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