Yeni yasada neler var? TBMM torba yasa teklifi maddeleri neler?

Ticari mevduatı sigorta kapsamına alınmasını öngören şirket döviz tevdiat hesaplarının yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat kapsamına alınmasını öngören toplam 20 maddeden oluşan yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

Yeni taslağa göre şirketlerin döviz tevdiat hesaplarının kur korumalı mevduata yatırılması halinde bunlara yönelik vergi avantajının süresi uzatılıyor. Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketlere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Düzenleme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Haziran 2022 ve Eylül 2022 bilançolarında bulunan yabancı paraların

Türk lirasına (TL) dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesinde yetki verilecek.

Stokçuluk yasasında neler olacak?

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk ve fiyat artışlarını manipüle edenlere yönelik cezalarda artışa gidileceğini açıkladı. Bakan Bozdağ, şunları söyledi: “Bu suçları işleyenler şu anda tutuklanamıyorlar. 2 yıldan alttaki suçlarda tutuklama yasağı var. Bunun üst sınırını, alt sınırını değiştiren bir adım atmayı düşünüyoruz. Bu adımdan sonra da stokçuluk yapanlarla ilgili tespit yapılır ve adli olarak dillendirilirse onlarla ilgili gerekli hukuki süreçler işletilecek. Piyasadaki fiyatları artırmak için yapılan manipülasyonların cezasını da artıracağız" ifadelerini kullandı.”