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Eğitim Yeni ücretsiz tablet dağıtımı nerede yapılacak?
Eğitim

Yeni ücretsiz tablet dağıtımı nerede yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime devam eden öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımına devam ediyor. Ücretsiz tablet dağıtımı geçtiğimiz aylarda peyder pey yapıldı. MEB yeni tablet dağıtımının yapılacağı illeri paylaştı. 15 Şubat’ta köy okullarının yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte yüz yüze eğitimin normalleşmenin ardından iller bazında yaygınlaşacağı beklenirken ücretsiz tablet dağıtımının yapılacağı iller de açıklandı. Peki ücretsiz tablet dağıtımı hangi illerde olacak? Ücretsiz tablet alımı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:50:00 - 2021-02-18 13:51:10
Yeni ücretsiz tablet dağıtımı nerede yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), uzaktan eğitime tablet desteğinde 8'inci faz dağıtımlarının ayrıntıları belli oldu. Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı. Selçuk, 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarı daha öğrencilere ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Cihazlara EBA mobil uygulamalarını yükleyen yazılım uzmanlarımızdan bu zor hava koşullarında nakliyesini yapan şoförümüze ve teslimatını gerçekleştiren destek personeline kadar bu sürece emek veren, ter döken herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeni ücretsiz tablet dağıtımı nerede yapılacak?

25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayar, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'daki öğrencilere ulaştırılacak.

İkinci yarıyılla köy okullarında yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti: "Okullarımız tamamen yüz yüze eğitime geçtiğinde de TRT EBA televizyonları ve EBA platformu eğitim süreçlerini desteklemeye devam edecek. Öğrencilerimizin, bu kanallarla sunduğumuz içeriklerden her daim faydalanmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşana kadar dağıtımlarımızı sürdüreceğiz."

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