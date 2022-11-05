Yeni ücreti dudak uçuklatabilir! 2023 IMEI kayıt ücreti belli oluyor

Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranı kapsamında zamlanacak. Bu yılki zam oranı ise adeta dudak uçuklatıyor. Zira 2023 yılı için yeniden değerleme oranı kapsamında 2023 IMEI ücreti yüzde 122,93 oranında zamlanma ihtimali doğdu.

2023 IMEI ücreti nasıl belirleniyor?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2022 enflasyon verilerini açıklamasıyla 2023’ün yeniden değerleme oranı da ortaya çıktı ve bunun yüzde 122,93 olduğu kaydedildi.

2732 TL tutarındaki mevcut IMEI harcına gelecek olan %122.93 zam ile birlikte 2023 IMEI ücreti, 6091 TL olacak. Bu rakam henüz kesinleşmiş değil. Zira Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Ancak uzunca bir süredir IMEI kayıt ücretleri, TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor.