Yeni Türk zırhlıları görücüye çıkıyor! Dikkat çeken Eren Bülbül detayı

Katmerciler firması, Eren Bülbül’ün adını verdiği EREN, yeni zırhlı aracı HIZIR II, KIRAÇ ve UKAP’la IDEF Savunma Fuarında olacak.

Katmerciler, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 15’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF’21’e ikisi yeni olmak üzere üstün niteliklere sahip dört araçtan oluşan güçlü bir portföyle katılıyor. Şirket iki yeni zırhlı aracının tanıtımını ilk kez IDEF’21’de yapacak.

İlk lansman EREN’in

Yeni araçlardan ilki, Katmerciler’in zırhlı savunma aracı zincirinin yeni halkası olan 4×4 Meskun Mahal Müdahale Aracı EREN. 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon Maçka’da terör örgütü tarafından katledilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı verilen EREN, ilk kez bu fuarda sektörle buluşacak. Terörle etkin mücadelede özellikle hem şehir içi operasyonlarda güvenlik güçlerinin yeni gücü olacak EREN, meskûn mahalde yüksek manevra ve performans sergileyecek şekilde geliştirildi.

EREN, Katmerciler’in taktik tekerlekli zırhlı aracı HIZIR’dan daha küçük ölçekli bir araç olarak tasarlandı. Düşük silueti, dar ve kısa gövde yapısı, kısa dönüş yarıçapı ile meskûn mahalde yüksek manevra ve performans sergileyecek yapıya sahip. Yüksek karın altı mesafesi, üstün tırmanma ve yan eğim kabiliyetleri, yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile dikkat çekiyor.

Yüksek balistik korumaya sahip araç, ileri zırhlı teknolojisiyle mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı güçlü koruma sağlıyor. Araç, hem şehir içi hem kırsal kesimlerde rahat kullanımıyla dikkat çekerken farklı iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. Uzaktan kumandalı stabilize silah sistemiyle hareket halinde ve hareketli hedeflere atış yapabiliyor, otomatik hedef takip sistemi bulunuyor.

İkinci lansman ihracat başarısı yakalayan HIZIR’ın 2. jenerasyonu için

Katmerciler’in lansmanını yapacağı ikinci araç, 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı HIZIR II olacak. HIZIR II, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı lansmanla 2016 yılında sektöre sunulan, kısa sürede ülkemiz savunma envanterine girmekle kalmayıp çeşitli ülkelere ihraç edilen HIZIR’ın daha üst versiyonu olarak geliştirildi. HIZIR’ın bütün üstün özelliklerinin devam ettirildiği araç, etkileyici tasarımı, artırılmış teknik kapasitesi ve yeni özellikleriyle IDEF’21’in gözde araçları arasında yer almaya aday.

HIZIR II, HIZIR’dan biraz daha heybetli ve agresif görünüşüyle düşmana daha fazla korku salacak bir araç olarak geliyor. Personel sayısından oturma düzenine, görüntü açısının genişletildiği ön camdan stepnenin yerine kadar aracın ve personelin operasyon gücünü artıran, personele kullanım kolaylığı ve konfor sağlayan yeni özelliklerle donatılmış, daha dengeli, daha güçlü bir araç HIZIR II.

KIRAÇ ve UKAP

Katmerciler fuarda tanıtacağı iki yeni zırhlısının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aktif olarak kullanmakta olduğu 4×4 Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ’ı da fuarda sergileyecek. Daha önce üretilen olay yeri inceleme araçlarından çok daha üstün özelliklerle donatılmış KIRAÇ’ın içinde ofis bölümü, delil muhafaza bölümü, laboratuvar bölümü gibi çeşitli bölümler bulunuyor. KIRAÇ, Emniyet Genel Müdürlüğü için, Zırhsız Olay Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Olay Yeri İnceleme Aracı ve Zırhsız Kriminal Laboratuvar İnceleme Aracı olmak üzere üç farklı konfigürasyonda üretildi. KIRAÇ, yabancı ülkelerin merceği altında olan bir araç.

Katmerciler’in sergileyeceği son zırhlı araç ise sektörde mini tank olarak da adlandırılan Uzaktan Kumandalı Atış Platformu UKAP olacak. İnsansız Kara Aracı (İKA) konseptinin Türkiye’deki ilk örneği olan Orta Sınıf 2. Seviye İnsansız Kara Aracı (O-İKA 2) fuarda yerini alacak. Üzerinde Aselsan’ın SARP atış kulesi, yani Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi O-İKA 2, Katmerciler-Aselsan işbirliğiyle Türk savunma envanterine kazandırılıyor.

Furkan Katmerci: Eren’in adını EREN’de yaşatacağız

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, IDEF’21’e güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "15 yaşında terör kurban verdiğimiz Eren Bülbül’ün adını terörle mücadelede etkin görev üstlenecek milli bir zırhlı araçta yaşatmak istedik ve Meskun Mahal Müdahale Aracımıza onun adını verdik. Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken aynı olayda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şahsında tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz, Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

IDEF’21 Savunma Fuarında ilk kez tanıtacakları EREN ve HIZIR II hakkında ayrıntılı bilgileri lansmanda paylaşacaklarını kaydeden Katmerci, KIRAÇ ve UKAP’la birlikte üstün niteliklere sahip dört araçlık yerli ve milli bir portföyle fuarda olacaklarını ifade etti. Katmerci, farklı ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirme yeteneğine sahip milli, yenilikçi ve dinamik bir şirket olarak, TSK’nın ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde elini güçlendirecek yeni araçlarla ülkemiz savunmasında yeni sorumluluklar almaya hazır olduklarını vurguladı.

1985 yılında kurulan, 2010 yılından bu yana halka açık bir şirket olarak Borsa İstanbul’da işlem gören, Ankara ve İzmir’de her biri 32 bin metrekarelik üretim tesislerine sahip, güçlü Ar-Ge Merkezi ve nitelikli insan gücüyle kendi araçlarını tasarlayıp geliştiren Katmerciler, ziyaretçilerini, 7. Salonda bulunan 702A nolu standında ağırlayacak.

Hem savunma alanında hem de sivil pazarda Afrika kıtasında ciddi bir varlığı bulunan Katmerciler son dönemde Afrika bölgesine yaptığı ihracatlar ile gündeme gelmişti.