Yeni Türk modeli: Türk Dünya Devleti

İşte Hüseyin Adalan'n kaleme olduğu o yazı;

Avrupa’nın Türkiye’ye eskisinden çok daha fazla ihtiyacı var. Avrupalı liderler daha yeni farkettiler.

Türkiye olmadan yani Türkler olmadan sahada hiç kimse güvende değildir. Artık dünya bunu kabul etti. Türklerin olduğu yerde huzur ve güvenlik var demektir. Muteber, münevver kahraman ve yiğit Türk ordusu dünya mazlumlarının sığınağı ve koruyucusu olduğunu artık bilinen bir gerçektir. Türk beklenendir. Dünya mazlumları Türkleri bekler. Tarih Türkleri sahaya bekliyor. Tüm insanlık Türklerin ihtişamını bir kez daha görecek.

​Muazzam ve muhteşem Türk tarihi bir kopuşlar silsilesi değil, bir bayrak yarışıdır. Selçuklu’nun mirasını Osmanlı, Osmanlı’nın ruhunu Cumhuriyet devralmıştır. Bugün ise şahitlik ettiğimiz şey bir son değil; kabuğunu kıran, gömlek değiştiren ve cihanşümul bir iddia ile yeniden doğan bir *"Yeni İmparatorluk Modeli"*dir.

​I. Fatih’in Stratejik Mirası: Zafer Hazırlıkta Gizlidir.

​Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’un surlarına ilk darbeyi vurmadan çok önce; içerideki beylikleri kontrol altına almış, devlet mekanizmasını güçlendirmiş ve "Şahi" toplarıyla devrin en ileri teknolojisini üretmiştir. Rumeli Hisarı gibi stratejik hamlelerle düşmanın nefes borusunu kesmiş, diplomasiyle olası ittifakları dağıtmıştır.

​Bugün Türk Devleti’nin attığı adımlar; savunma sanayiindeki %80’i aşan yerlilik oranı, Mavi Vatan stratejisi ve sınır ötesi harekatlar, tıpkı 1453 öncesi gibi büyük bir fırtınanın hazırlığıdır.

​II. Kurucu İrade: Osman Bey’den Bugünün Vizyonuna

​Osman Bey, Anadolu’nun kaosunda sadece toprak değil, bir "zihin devrimi" gerçekleştirdi. Bugün de aynı devlet aklı devrededir:

​Milli Ocaklar: ASELSAN, Baykar ve T3 Vakfı gibi kurumlar, modern çağın "Alperenleri" ve "Ahi Teşkilatları"dır.

​Stratejik Damarlar: Bakü-Tiflis-Kars ve yeni ticaret koridorları, İpek Yolu’nun modern şah damarlarıdır.

​Kurumsal Yenilenme: MİT, TSK, Yargı ve Diplomasi gibi yapılar yeniden milli eksene oturtulmuş; devlet, "zamanın ruhuna" uygun hale getirilmiştir.

​III. Çağın Ruhu: Sınırlarla Değil, Etkiyle Büyümek

​Eski dünya toprak fethederdi; yeni dünya ise zihinleri, teknolojiyi ve ekonomiyi fethediyor. Türkiye’nin inşa ettiği bu yapı, klasik bir imparatorluktan çok daha fazlası, bir *"Dağıtık İmparatorluk Modeli"*dir:

​Türk Devletleri Teşkilatı: Ortak alfabe ve dijital birlikle Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bir bilinç hattı.

​Afrika ve Orta Doğu: Sömürü için değil, uyanış için uzanan bir el; savunma sanayii ile kurulan stratejik kardeşlik.

​Yumuşak Güç: Diaspora, medya ve STK’lar aracılığıyla sınırların ötesinde kurulan sarsılmaz bir bağ.

​IV. Büyük Buluşma: Türk-İslam Modeli

​Yıkım geliyor olabilir ama bizim için bu ölüm değil, yeniden doğumdur. Takvim tamamlanmış, metin yerli yerine oturmuştur. Bu bir ütopya değil, yıllardır sessizce örülen devlet aklının son hamlesidir.

​Devletin adı değişmez, ruhu netleşir.

İnançla ayağa kalkanla, köküyle ayakta duran birleşiyor. Ortaya çıkan şey bir rejim değil; Türk’ün töresini ve İslam’ın nurunu aynı sancak altında toplayan özgün bir Modeldir. Anayasa, sadece açıklanacağı günü bekleyen bir varlık beyanıdır.

​SONUÇ: Perde Açılıyor.

​Kısa bir ara ver ve beni dinle! Fırtına geliyor. Devletimiz, tarih boyunca olduğu gibi önce içerideki düzeni sağlamayı ve milli birliği tesis etmeyi hedefliyor. Çünkü en büyük zaferler önce içeride, sonra meydanda kazanılır.

​Yeni yapımız hayırlı olsun:

Daha bağımsız, daha çevik, daha çok merkezli. Türk milleti, yine aynı ruhla ama yeni bir gömlekle tarih sahnesine çıkıyor.

​Unutmayın: "Devlet yıkılmaz, gömlek değiştirir. Plan varsa zincir kopmaz; zincir kopmazsa millet düşmez."

​Hazır olun; yakın zamanda duyulacak!

“Türk’ün gücünü göreceksiniz!”

Türkler artık tüm zamanların ordusu olarak tarihi tekrar yazacaklar.

Tüm dünya hazır bekliyor.