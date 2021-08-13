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Spor Yeni transfer videoyla duyuruldu
Spor

Yeni transfer videoyla duyuruldu

Fenerbahçe, "Canavar" lakaplı stoper Min Jae Kim transferini hazırlanan eğlenceli bir video ile duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 21:54:00 -

Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim"

Kim'in transferiyle ilgili bir de video yayınlandı. Videoda Fenerbahçeli futbolcular Korece konuşurken, yeni transfer Kim Türkçe, "Merhaba, ben geldim. Şimdi ders zamanı" dedi.

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