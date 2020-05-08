Yeni tip balistik füze denemesi yaptılar! Biri başarısız oldu
Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı bildirildi. Füzelerin 800 kilometre menzilli olduğu vurgulanırken, birinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı belirtildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, geçen ay, Hyunmoo-4 tipi 2 adet yüksek kapasiteli balistik füze denemesi yaptı.
Füzelerin 800 kilometre menzilli olduğu vurgulanırken, birinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
Füze denemesi, Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ülkenin batı kıyısındaki Anheung test alanında gerçekleştirildi.