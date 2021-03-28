  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?
Gündem

Yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

İki haftadır kritik konuları ele almak üzere toplanan kabinenin bu hafta ne zaman bir araya geleceği merak ediliyor. Vaka sayılarının dün 30 binin üstüne çıkması üzerine vatandaşlar, kabinenin ne zaman toplanacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:31:00 -
Yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

25 Mart tarihinde toplanan Bilim Kurulu’nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YouTube üzerinden açıklamasını yayınlanmıştı. Vaka sayılarının dün 30 binin üstüne çıkması üzerine vatandaşlar, kabinenin ne zaman toplanacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

Yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?

Düzenli olarak olağan toplantısını gerçekleştiren kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

Türkiye’nin aşı tedariki kapsamında geldiği son nokta, normalleşmeye geçiş takvimi ve artan vaka sayıları ile ilgili önemli konular Kabine Toplantısı’nın konuları olacak.

Vaka sayılarının artışı üzerine 1 Mart tarihinde alınan kademeli normalleşme ve gevşeme kararlarının geri çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısının ardından gündeme dair birçok soru yanıtını bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkiye’nin Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için bulunduğu yardım teklifi nedeniyle teşekkür etti...
Uzman isim açıkladı! Türkiye Brezilya'dan uçak gemisi mi alıyor?
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! Türkiye Brezilya'dan uçak gemisi mi alıyor?

Son günlerde kamuoyunda Türkiye'nin Brezilya'nın envanterinden çıkarttığı "NAe São Paulo" uçak gemisini satın alarak kullanacağı yönünde çeş..
CHP'li Seyit Torun
Siyaset

CHP'li Seyit Torun "kızım" dedi, tepki gelince değiştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü kızımı, Sena'yı ziyaret ettim" notu düşerek bir paylaşım yaptı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay