Yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?
İki haftadır kritik konuları ele almak üzere toplanan kabinenin bu hafta ne zaman bir araya geleceği merak ediliyor. Vaka sayılarının dün 30 binin üstüne çıkması üzerine vatandaşlar, kabinenin ne zaman toplanacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?
25 Mart tarihinde toplanan Bilim Kurulu’nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YouTube üzerinden açıklamasını yayınlanmıştı. Vaka sayılarının dün 30 binin üstüne çıkması üzerine vatandaşlar, kabinenin ne zaman toplanacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?
Yeni tedbirler gelecek mi? Kabine toplantısı saat kaçta?
Düzenli olarak olağan toplantısını gerçekleştiren kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.
Türkiye’nin aşı tedariki kapsamında geldiği son nokta, normalleşmeye geçiş takvimi ve artan vaka sayıları ile ilgili önemli konular Kabine Toplantısı’nın konuları olacak.
Vaka sayılarının artışı üzerine 1 Mart tarihinde alınan kademeli normalleşme ve gevşeme kararlarının geri çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısının ardından gündeme dair birçok soru yanıtını bulacak.