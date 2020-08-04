Yeni "Sülün Osman"ın mağdur ettiği vatandaşlar konuştu!
Malatya'da, aldıkları evlerin inşaat şirketi tarafından birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan mağdur vatandaşlar konuya dair açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz Malatya'daki dolandırma olayına dair yeni detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre bir inşaat şirketi, aynı daireleri birden fazla kişiye sattı.
Mağdur vatandaşlar, parasını ödedikleri evlerin başka insanlara da satıldığını görünce inanamadı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan vatandaşlar, mağdur olan diğer şahısların da korkmamasını ve inşaat yetkililerinin “edebiyatına” inanmamasını, haklarını aramalarını söyledi.
O vatandaşlar, ERTV'ye konuşarak konuya dair detayları açıkladı.