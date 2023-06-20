  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yeni stajyer maaşı belli oldu!
Ekonomi

Yeni stajyer maaşı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 14:15:00 -
Yeni stajyer maaşı belli oldu!

Asgari ücretin açıklanması sonrası yeni stajyer maaşı 3420 lira oldu.

Asgari ücretin açıklanması sonrası yeni stajyer maaşı 3420 lira oldu.

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti yeni asgari ücret sonrası değişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mevcut durumda 2552 lira staj ücreti ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi sonrası staj ücreti 3420 lira oldu.

Staj ücretinin 3420 lira olduğu Türkiye'de açlık sınırı ise 10 bin lirayı aşmış durumda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23