Yeni skandalı ortaya çıktı! İmamoğlu'ndan peşkeşe tam gaz devam

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"İstanbul nimet nimet" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kaynaklarını sömüren, İETT'yi iflas ettiren ve bugüne kadar yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi.

İmamoğlu'nun AK Parti döneminde Pendik'te yaptırılan ve gecekonduda yaşayan vatandaşlara meclis kararıyla tahsis edilen konutları kendi personellerine peşkeş çektiği ortaya çıktı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, çektiği videoda Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin yaptığı peşkesi tek tek anlattı.

İBB'nin haksız ve hukuksuz bir uygulamaya daha imza attığını belirten Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Pendik Yenişehir Mahallesindeyiz. 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik'teki gecekondu sakinlerinin daha rahat, daha konforlu bir hayat sürmeleri için, gecekondu meselesinin çözümlenebilmesi için yaptırmış olduğu blokların tam önündeyim. Buradaki dairelerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesine ilişkin 16 Şubat 2022 tarihindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bir gündem teklifimiz olmuştu. Bu gündem teklifinde gecekondu sahibi vatandaşlarımızın isimlerini tek tek yazmak suretiyle hangi dairenin kime tahsis edilmesine ilişkin gündem teklifimiz oy birliğiyle tüm meclis üyelerinin ortak katkılarıyla karara bağlanmıştı fakat maalesef üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen halen bu konutlar gecekondu sahiplerine teslim edilmedi."

Bu meselenin mevcut İBB yönetiminin çarpık kentleşmeye, kaçak yapılaşmaya ve kentsel dönüşüme bakış açısını yansıtması açısından önemli bir örnek olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Buraya geldiğimde gördüğüm manzara hakikaten oldukça üzücü" diye konuştu.

Gecekondularda yaşayan vatandaşlara meclis kararıyla tahsis edilen konutların İBB'de çalışan personellere "lojman" olarak verildiğini dile getiren Türkyılmaz, "Bundan daha da vahimi tabela üzerinde 2022 yazısını göreceksiniz" dedi.

Konutların 2018 yılında AK Parti döneminde yapıldığını, ancak İmamoğlu yönetiminin bu konutların üzerine çöktüğünü aktaran Türkyılmaz, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir Pendikli olarak bu rezaleti sonlandırmak konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da ısrarla sürdüreceğiz. Pendik'te yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. AK Parti bu meselenin de gereğini yapacaktır."