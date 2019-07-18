Yeni sistemde fitneye karşı uyanık olmalıyız

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’e değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni destekleyeceklerini söyledi. Yıldırım, Millet İttifakı tarafından başlatılan sistem tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Kamuoyundaki tartışmalar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyiliği veya kötülüğüyle değil. Bu tartışma geriye gidip Parlamenter Sistem içerisindeki sıkıntıları tekrar yaşayalım. Eski sistemin sıkıntılarının tekrar olmasını istiyorlar. Bu yerel seçimlerde de basit bir yerel seçim söylemine mütedeyyin ve muhafazakar insanlar olmak üzere herkesi kandırdılar. Cumhur İttifakında bir sıkıntı olmadığı halde fitne, fücur ve içerden kaynatma gibi değişik şeyler yapılır. Ama bizim uyanık olmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamının sağlanması bizim üzerimize düşen bir borçtur. Bizim sistemden taviz vermemiz mümkün değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanının tarafsız olması demek sistemin tersyüz edilmesidir. Şu ana kadar hiçbir Cumhurbaşkanı tarafsız olmamıştır. Çünkü bugüne kadar Cumhurbaşkanını Parlamento seçti. Önemli olan hukukun üstünlüğünün hakim kılınmasıdır.”

Üst akıl bunları birleştirdi

31 Mart Yerel Seçimleriyle birlikte bugüne kadar Türkiye’de olmamış olan bir birliktelik ortaya çıktığını vurgulayan Yaşar Yıldırım, şöyle devam etti: “İP’de ülkücüyüm diyen, HDP’de PKK’lıyım diyen, SP’de milli görüşçüyüm diyen, CHP’de Kemalistim, ulusalcıyım diyen, FETÖ’cüyüm diyen, insanlar bir araya geldi. Bunların bir araya gelmesi basit bir belediye seçimi değil. Bunları bir güç bir ortak akıl bir araya getirdi. Bu tehlikeli bir nokta. Bakıyorsunuz Ergenekon davasının sanıkları kendini mahkum eden zihniyetle kol kola geziyor. Eğer FETÖ’cüler ve PKK’lılar yarın bir sonuç alırsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni devirip, yeni kurulacak sistemde de kafalarına sokarlarsa bu ülkenin geleceğinin hesabını siz yapın. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasa ekonomik sıkıntılar belki 2-3 olacaktı.”