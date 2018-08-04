0553 313 94 23

Yeni sistem meyvesini veriyor! 'Ekonomide Güven' ibresi yukarıya döndü

24 Haziran seçimleri sürecinde ekonomideki belirsizlikler yeni sistemle birlikte ciddi düşüş yaşıyor. TÜİK verilerine göre yeni sistemle birlikte ekonomi güven endeksi yükselişe geçti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:59
Yeni sistem meyvesini veriyor! 'Ekonomide Güven' ibresi yukarıya döndü

Seçim sürecindeki belirsizlikte aşağı yönlü hareketler gözlenen ekonomiye güven endekslerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yeniden yükseliş gerçekleşti.

Sene başından haziran sonuna kadar seçim sürecinin de etkisiyle düşüş eğiliminde olan ekonomiye yönelik güveni gösteren endeksler, 24 Haziran'da yapılan seçim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik hızlı düzenlemeler, mali disiplin ve para politikalarındaki etkili mesajlarla yeniden yükselişe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre, şubattan itibaren düşüş gösteren ekonomik güven endeksi geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2 artarak toparlanma eğilimi gösterdi.

Tüketici güven endeksi de yüzde 4'lük bir yükselişle son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubattan bu yana düşüşlerin göründüğü hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 yükselişle olumlu trende girdi.

Sektörler arasında en çok artışın görüldüğü perakende ticaret sektörü güven endeksi de söz konusu ayda yüzde 3,1 yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 arttı.

Reel kesim güven endeksinde de düşüş hızında gerileme görüldü. Haziran'da yüzde 3,9 gerileyen endeks, geçen ay yüzde 1 düşüş gösterdi.

TÜKETİCİNİN GELECEĞE DÖNÜK OLUMLU BEKLENTİLERİ ARTTI

Tüketicilerin beklenti ve eğilimlerine bakıldığında da mevcut ve gelecek dönem için pozitif sonuçlar ortaya çıktı.

Temmuzda bir önceki aya göre, hanelerin mevcut maddi durumunu gösteren endeks yüzde 0,8 artarken, gelecek 12 aylık dönem için maddi durum beklentilerinde de yüzde 3,3 yükseliş gözlendi.

Geçen 12 aylık duruma göre mevcut durumdaki genel ekonomik durumu ifade eden tüketici değerlendirmelerini içeren endekste temmuzda hazirana göre yüzde 3,5 artış kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönem için genel ekonomik durum beklentisindeki yükseliş de yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

DAYANIKLI TÜKETİM MALI ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN

Tüketiciler, dayanıklı tüketim malı satın almak için uygun zamanın günümüz olduğunu ifade ederken, mevcut dönemin bu satın almalara uygunluğunu gösteren endeks yüzde 7,4 arttı. Söz konusu endeks gelecek 12 aylık dönem için ise yüzde 0,4 azaldı.

Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğunu ortaya koyan göstergede de yüzde 3,5 yükseliş görülürken, gelecek 12 aylık dönemde vatandaşların tasarruf etme ihtimalinde yüzde 10,2 artış kaydedildi.

TÜİK'in metodolojisine göre, tüketmek için borç kullanmak, harcamaları ve piyasaları olumlu yönde etkileyeceğinden tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu ifade ediyor. Buradan yola çıkarak, söz konusu endeksin yüzde 3,2 artışı tüketicinin gelecekte harcama yapmak için daha olumlu bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali endeksi yüzde 1 artarken, konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi yüzde 12,4 azaldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:59
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  2. 24 Haziran
  3. Türkiye İstatistik Kurumu
  4. TÜİK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 kiloluk obez kediye diyet önlemi alındı
    1. 19 kiloluk obez kediye diyet önlemi..
    2. Pompeo'dan Türkiye ile işbirliği..
    3. İkisinden biri sahtekar!
    4. CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye..
    6. Beykoz Riva'da can pazarı!
    7. Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti!..
    8. Gece denize girmek isteyen genç feci..
    9. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    10. Flaş! 12 general/amiral emekliye sevk..
    11. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    12. Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da..
    13. Yerine dikilen ayağı, 10 ay sonra..
    14. Karar verildi! Süper Lig maçlarına o..
    15. FETÖ gitti PKK eriyor
    16. İçişleri Bakanlığı açıkladı:..
    17. Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatı..
    18. Fenerbahçe'de Valbuena krizi..
    19. Terör örgütleriyle mücadele eden..
    20. Ev fiyatına tesbihler şaşırtıyor!..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları