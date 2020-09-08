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Spor Yeni sezona Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yeni sezona Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in yeni sezonuna Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:31:00 -
Yeni sezona Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna çiçeği burnunda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde boy gösterecek olan Fenerbahçe, sezonun ilk maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Muric ve Rodrigues antrenmanlara katılmadı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürülen antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncular ve hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Garry Rodrigues katılmazken, kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sosa salonda çalışacak

Öte yandan Jose Sosa'nın da ilerleyen saatlerde salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi.

Antrenmanın basına açık bölümünde prese dayalı pas çalışması gerçekleştirilirken, idmanın basına kapalı bölümünde ise Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

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