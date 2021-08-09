Yeni sezon öncesi Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber

İtalya Serie A'da Milan'dan ayrılarak ezeli rakip Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yeni sezon öncesi şanssızlık yaşadı. Yıldız oyuncu bu sabahki düzenlenen antrenmanda sakatlandı. Kas gerginliği yaşayan Hakan Çalhanoğlu Inter antrenmanını yarıda bıraktı.

İtalyan medyası Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in yeni sezon öncesi Parma ile oynayacağı son hazırlık maçında yer almayacağını yazdı. Romelu Lukaku'nun da takımdan ayrılmaya hazırlandığı bu günlerde Inter zor günler geçiriyor. Bir diğer Inter yıldızı Lautaro Martinez de İngiliz kulüpleri tarafından mercek altında. Martinez'in 2023'te sona erecek sözleşmesi henüz yenilenmedi ve bir anlaşmaya varılması çok kolay görünmüyor.

Inter'in Lazio'dan transferi yeni teknik direktör Simone Inzaghi ise takım kurmakta zorlanıyor. Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olması beklenirken Çalhanoğlu'nun da sakatlanması ilk hafta karşılaşması öncesi Inzaghi'yi kara kara düşündürüyor. Inter ligin ilk haftası Genoa'yı evinde ağırlayacak.

Inzaghi, Hakan'a yeni oyun sisteminde özel görev vermişti. Yıldız oyuncunun her şeyden önce, sol orta saha oyuncusu rolünü oynama yeteneğine dikkat çekerek, Lazio'dan eski oyuncusu Luis Alberto'ya verdiği görevi Inter'de Hakan'a vererek yıldız oyuncuyu takımın en önemli parçalarından birisi haline getireceğini belirtmişti.

Kaynak: Star.com.tr