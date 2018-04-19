Yeni seçim sistemi nasıl işleyecek?

16 Nisan 2017’de yapılan referandumla anayasa değişikliğinin kabul edildiği Türkiye’de, anayasa değişikliği gereğince ilk kez cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri bir arada yapılacak. TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilecek. TBMM dışından aday gösterilenler için ise 100 bin imza gerekiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “100 bin imzayla aday olacağım” açıklaması da buradan kaynaklanıyor. Partisi, seçime girebilecek partiler arasında sayılmazsa Saadet ve Demokrat Partisi ile yapılacak ittifakla seçime girmeyi planlayan Akşener’in kafasında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için de “100 bin imza formülü” var.

BİRİNCİ TURDA KAZANAN OLMAZSA 2.TUR 8 TEMMUZDA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50 artı 1 oy alamazsa, en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. Yasaya göre ikinci tur seçimler ilk tur oylamaların yapıldığı tarihi izleyen ikinci pazar günü yapılacak. Böylelikle, 24 Haziran 2018’de yapılacak ilk turda hiçbir aday yüzde 50 artı 1 oy alamazsa, ikinci tur 8 Temmuz 2018’de yapılacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.