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Dünya Yeni satın aldığı evin garajından çıkan şey “Yok artık” dedirtti! Milletteki bala bak
Dünya

Yeni satın aldığı evin garajından çıkan şey “Yok artık” dedirtti! Milletteki bala bak

Yurt dışında, müzayedeyle yeni bir ev satın alan kişi, garajdan Lamborghini marka lüks otomobil çıkınca şok oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 14:29:00 -
Yeni satın aldığı evin garajından çıkan şey "Yok artık" dedirtti! Milletteki bala bak

Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme imkanınız yok.

İşte tam da bu kural, bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor. 

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Fakat alt katındaki garajda bir araç görünüyordu. Tabi bu sıradan bir otomobil değildi. Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu. Üstelik çok da eski görünmüyordu. Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı. Çünkü artık klasik bir otomobili vardı. 

 

 

 

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