Yeni Şafak, yazılarına son verdiği Tuncer'le tekrar anlaştı
Yeni Şafak gazetesi, 14 Eylül 2019'da yollarını ayırdığı Serdar Tuncer'le tekrar anlaştı
Yeni Şafak gazetesi, 14 Eylül 2019'da yollarını ayırdığı Serdar Tuncer'le tekrar anlaştı. Gazete bugün birinci sayfasından "Serdar Tuncer yeniden Yeni Şafak'ta... İlk yazısı yarın" anonsunu yaptı.
Gazete 2019 yılında Serdar Tuncer'in yazılarına son vermişti. Tuncer ise "Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip..." ifadeleriyle haberi sosyal medya adresinden paylaşmıştı.
Tuncer, Yeni Şafak'la tekrar anlaşmasının ardından 1 Aralık günü Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Nerede kalmıştık? Yeni Şafak" ifadelerini kullanmıştı.