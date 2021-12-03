  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yeni Şafak, yazılarına son verdiği Tuncer'le tekrar anlaştı
Medya

Yeni Şafak, yazılarına son verdiği Tuncer'le tekrar anlaştı

Yeni Şafak gazetesi, 14 Eylül 2019'da yollarını ayırdığı Serdar Tuncer'le tekrar anlaştı

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:30:00 - 2021-12-03 12:31:22
Yeni Şafak, yazılarına son verdiği Tuncer'le tekrar anlaştı

 

 

Yeni Şafak gazetesi, 14 Eylül 2019'da yollarını ayırdığı Serdar Tuncer'le tekrar anlaştı. Gazete bugün birinci sayfasından "Serdar Tuncer yeniden Yeni Şafak'ta... İlk yazısı yarın" anonsunu yaptı. 

Gazete 2019 yılında Serdar Tuncer'in yazılarına son vermişti. Tuncer ise "Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip..." ifadeleriyle haberi sosyal medya adresinden paylaşmıştı.

Tuncer, Yeni Şafak'la tekrar anlaşmasının ardından 1 Aralık günü Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Nerede kalmıştık? Yeni Şafak" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran duyurdu: Duydum! İspat edemem ama paranızı buna yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran duyurdu: Duydum! İspat edemem ama paranızı buna yatırın

Daha önceki tahminleri bir bir tutan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, altın ve dolarla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulu..
1 milyon deveyi katletmişlerdi! Gözlerini 6 milyon kediye diktiler
Dünya

1 milyon deveyi katletmişlerdi! Gözlerini 6 milyon kediye diktiler

Daha önce 1 milyon deveyi besin zinciri bahanesi ile katleden hayvan düşmanı Avustralya, gözünü 6 milyon vahşi kediye dikti. Bu işlemi daha ..
İran'ın Türkiye karşıtı adımı ortaya çıktı! Kirli oyun
Dünya

İran'ın Türkiye karşıtı adımı ortaya çıktı! Kirli oyun

Suriye'deki iç savaş sırasında Esed ile yakın temas kuran İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin PKK'ya bazı vaatler verdiği o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay