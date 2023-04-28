Yeni Şafak yazarından olay yorum! Cukkaları iyidir, fakat yine de beğenmezler

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, oylarını muhalefetten yana kullanacak olanları yorumladı. Şeker, "Küskünler" başlığını attığı yazısında, "Bugüne kadar Erdoğan sayesinde makamdan makama gelmişlerdir. Cukkaları iyi durumdadır. Banka hesabı şişiktir. Emlâk durumu muhayyerdir. Fakat yine de beğenmezler" dedi.

Şeker, "Kimi müdür olmuştur, kimi genel müdür… Kimi vekil olmuş, kimi bakan… Kimi başbakan, kimi cumhurbaşkanı… 'Daha ne istiyorsunuz?' sorusuna cevap bulmakta zorlanırlar ama beğenmemeyi tercih ederler. Brütüs diye anılmaları ondandır. İhanetin kitabını yazarlar. Hançerlerinden kan damlamaktadır. Aynı makamlarda ilelebet kalmaktır gönüllerinden geçen. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulamanın mümkün olmadığını bilirler ama kendileri için istemekten, çocukça bir haz alırlar. Arzuları gerçekleşmeyince de küskünlüğe gark olmuşlardır" ifadesini kullandı.



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