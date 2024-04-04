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Otomotiv Yeni Renault Captur markasıyla tanışın! Türkiye'ye gelecek: 5 motor seçeneği ile yenilenen özellikler!
Otomotiv

Yeni Renault Captur markasıyla tanışın! Türkiye'ye gelecek: 5 motor seçeneği ile yenilenen özellikler!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 23:49:00 - 2024-04-05 00:06:30
Yeni Renault Captur markasıyla tanışın! Türkiye'ye gelecek: 5 motor seçeneği ile yenilenen özellikler!

Dijital bir lansman ile tanıtılan yeni Renault Captur, Türkiye otomotiv sektöründe göz kamaştıracak. Haberi geldi. Full hybrid dahil olmak üzere beş farklı motor seçeneğiyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. Araç sahipleri artık Türkiye pazarında...

Yeni Renault Captur, gerçekleştirilen dijital lansmanla tüm dünyaya tanıtıldı. Renault’tan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce yollara çıkan ve 90 ülkede 2 milyondan fazla satan model, SUV sınıfının en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Tasarım açısından büyük bir değişim gören otomobil, motor cephesinde ise hibrit seçenek sunmaya başladı. Araç, önümüzdeki yıla doğru Türkiye’ye gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, dünyaya tanıtıldığı ilk günden bu yana B segmentinin önemli temsilcilerinden olan modelin yepyeni görünümü ve donanımıyla yollara çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Yeni Renault Captur, full hybrid de dahil olmak üzere beş farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. OYAK vizyonu ve desteği ile Türkiye’de başlattığımız elektrifikasyon devrimi ve SUV sınıfındaki yeni atılımımız, Yeni Renault Captur ile devam edecek. Gerçekleştirilen dünya lansmanının ardından Yeni Renault Captur’u E-Tech full hybrid ve içten yanmalı versiyonlarıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.” ifadesinde bulundu.

Model, kompakt dış boyutları ve geniş iç mekanı sayesinde hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için duyulan gereksinimlere aynı derecede uyum sağlayan modüler bir yapıya sahip. Çok yönlülük, çift renkli gövde ve cömert iç mekan gibi özelliklerini koruyan model, sahip olduğu bu özellikleri yeni ileri teknoloji donanımlarıyla entegre ediyor.

Yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter ortaya koyan modelin iç mekanını ise yeni döşemeler ve ekranlar süslüyor.Yeni elektronik mimari, öngörülü hibrit sürüş fonksiyonu ve “Seviye 2” otonom sürüş özelliğiyle “Aktif Sürüş Yardımcısı” da dahil olmak üzere en güncel sürüş yardımcılarıyla güvenliği yeni seviyelere taşıyor.

Yeni Renault Captur, pazara bağlı olarak 145 BG E-Tech full hybrid versiyonu da dahil olmak üzere beş motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Modelin, daha fazla sürüş keyfi ve dinamik bir sürüş için şasi ve hidrolik direksiyonu yeniden tasarlanırken, versiyona bağlı olarak sunulan Extended Grip sistemi tüm sürüş koşullarında yol tutuşunu optimize ediyor.
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