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Ekonomi Yeni reformlar! Hükümet gelişmeyi duyurdu: Bağ-Kur'lu olanlara yönelik! Kim ne alacak? Gelişmeler üzerine düğmeye basıldı
Ekonomi

Yeni reformlar! Hükümet gelişmeyi duyurdu: Bağ-Kur'lu olanlara yönelik! Kim ne alacak? Gelişmeler üzerine düğmeye basıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 23:07:00 - 2024-01-20 23:14:17
Yeni reformlar! Hükümet gelişmeyi duyurdu: Bağ-Kur'lu olanlara yönelik! Kim ne alacak? Gelişmeler üzerine düğmeye basıldı

Emekli olanlar için yeni olaylar neticesinde çok kritik düzenlemeler hayata geçirildi: 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara erken emeklilik çıktı! Öte yandan özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'lu olanlara yönelik gelişmeler. İlgili sıcak bir gelişme yaşandı.

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek reformlar, ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını belirterek, bu kapsamda çeşitli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Birinci Reform: Ev Kadınına Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarına yönelik bir sistem devreye alınacak. Bu sistemde, ev kadınlarının prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Devlet, ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı primlerin üçte birini karşılayacak. Bu sayede ev kadınları, prim ödemelerini tamamladıklarında sosyal güvence ve emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Ev kadınlarına yönelik devlet desteğiyle ilgili örnek bir hesaplama şu şekilde yapılabilecek:

Aylık ödeme (2024): 6.400,64 TL
Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ev kadınları, belirli şartları yerine getirdiklerinde emeklilik hakkına kavuşabilecekler. Bu kapsamda Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışan ve primi bulunan kadınlar daha kolay bir şekilde emekli olabilecekler. Ayrıca anneler için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

İkinci Reform: Bağ-Kur Prim Süresi 7200 Güne Düşecek

Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'lu olanlara yönelik bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9000 gün olarak belirlenen prim ödeme süresi 7200 güne düşürülecek. Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7200 gün şartı ile eşitlenecek.

kaleninsesi'nin derlediği haberde: Bu reformlar, geniş bir kesimi kapsayarak sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler ve esneklik sağlamayı amaçlıyor. Ev kadınlarına sosyal güvence ve erken emeklilik imkanı, Bağ-Kur prim süresinde düşüş gibi düzenlemelerle Türkiye'deki emeklilik sisteminde önemli değişikliklere yol açacak bilgisine yer verildi.

 

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