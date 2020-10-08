  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni RC-2 keşif uçağı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine teslim edildi
Aktüel

Yeni RC-2 keşif uçağı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 08:03:58 -
Yeni RC-2 keşif uçağı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine teslim edildi

TOKYO (AA) - Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) bünyesinde elektromanyetik dalgalar üzerinden istihbarat toplayacak yeni RC-2 keşif uçağı hizmete başladı.

Ulusal basına yansıya haberlere göre, Tokyo metropolündeki Saitama eyaletinin Sayama ilçesindeki JASDF İruma Hava Üssü'nde RC-2 gözcü uçağının hizmete başlama töreni düzenlendi.

Törende, 2018'den beri uygulanan testlerden geçen Kawasaki Heavy Industries (KHI) üretimi C-2 nakliye uçağının yeni versiyonu RC-2, İruma üssüne resmen teslim edildi.

Elektronik emisyonları tespit eden, anlayabilen ve sınıflandıran antenlere sahip RC-2'nin, turbo pervane motorlu ELINT uçağı YS-11EB'nin yerine alarak, elektronik istihbarat (ELINT) toplaması, uzun menzilli ve uzun havada kalış süreli gözlem operasyonlarında kullanılması bekleniyor.

JASDF'den yapılan açıklamada, "RC-2'nin hizmete alınması geleneksel hava, kara, deniz sahalarının yanı sıra uzay, siber alanları kapsamlı harp açıları çerçevesinde, elektromanyetik dalgalar sahasının emniyet altına alınmasında ve bölgesel operasyonların gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip." ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta yayımlanan Savunma Bakanlığına ait 2021 bütçe taslağında, RC-2 sayısının artırılması için 67 milyon dolar ve yeni bir sinyal bozucu uçak projesi için 144 milyon dolar hedeflendiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Vatandaş hizmet beklerken o ise ayyaşlık derdinde! Altaylı’dan Ekrem’e ‘içki’ gazı
Gündem

Vatandaş hizmet beklerken o ise ayyaşlık derdinde! Altaylı’dan Ekrem’e ‘içki’ gazı

Fatih Altaylı, vatandaşın beklediği hizmetler yerine içki konusunu gündeme getirerek İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay