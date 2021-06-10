  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal medya teröristlerine operasyon: 3 şüpheli yakalandı
Avukatlar için kritik aşı kararı
İstanbul için kritik toplantı yapıldı
Sürüye yıldırım düştü: 55 hayvan telef oldu
Ekonomi Yeni raporda duyurdular! Altın için 2021 ve 2022 iddiası
Ekonomi

Yeni raporda duyurdular! Altın için 2021 ve 2022 iddiası

Alanında büyük firmalardan olan Fitch Solutions, altın fiyatları ile ilgili iddialarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 21:18:00 -
Yeni raporda duyurdular! Altın için 2021 ve 2022 iddiası

Alanında büyük firmalardan olan Fitch Solutions, altın ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Fitch Solutions analistleri; 2021 ve 2022 seneleri için fiyat tahminlerini yeni bir raporda paylaştı.

Kriptokoin'in haberine göre; 2021 yılının sonlarına doğru altında bir gerileme görüleceğini tahmin eden Fitch Solutions, ons altın için sene sonu 1.780 dolar beklentilerini koruduğunu açıkladı. Şirket ayrıca bu tahminini 2022 senesi için daha da geriye atıp 1.700 doların görülebileceği öngörüsünde bulundu.

Firma, “Fiyatların 2021’in sonlarına doğru ve 2022’ye doğru kararlı bir şekilde zayıflamaya başlayacağına inandığımız için ons başına 1.700 dolarlık 2022 altın fiyat tahminimizi koruyoruz,” iddialarında bulundu.

Fitch Solutions, altın’da destek ve direnç seviyelerini de belirledi. Şirkete göre ons altında güçlü bir direnç seviyesi 2.075 dolarda yer alıyor. Destek seviyesi ise 1.730 dolar seviyesinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay