Yeni raporda duyurdular! Altın için 2021 ve 2022 iddiası

Alanında büyük firmalardan olan Fitch Solutions, altın ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Fitch Solutions analistleri; 2021 ve 2022 seneleri için fiyat tahminlerini yeni bir raporda paylaştı.

Kriptokoin'in haberine göre; 2021 yılının sonlarına doğru altında bir gerileme görüleceğini tahmin eden Fitch Solutions, ons altın için sene sonu 1.780 dolar beklentilerini koruduğunu açıkladı. Şirket ayrıca bu tahminini 2022 senesi için daha da geriye atıp 1.700 doların görülebileceği öngörüsünde bulundu.

Firma, “Fiyatların 2021’in sonlarına doğru ve 2022’ye doğru kararlı bir şekilde zayıflamaya başlayacağına inandığımız için ons başına 1.700 dolarlık 2022 altın fiyat tahminimizi koruyoruz,” iddialarında bulundu.

Fitch Solutions, altın’da destek ve direnç seviyelerini de belirledi. Şirkete göre ons altında güçlü bir direnç seviyesi 2.075 dolarda yer alıyor. Destek seviyesi ise 1.730 dolar seviyesinde.