ABD-Fas-İsrail hattından göçmen silahı! Siyonizm, İspanya’dan Gazze intikamı peşinde

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kuzey Afrika’daki İspanyol toprağı Sebte (Ceuta), eşi benzeri görülmemiş bir göç dalgasıyla kuşatıldı. İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’ye bir gün içinde 70 binden fazla Faslı göçmenin yasadışı yollarla giriş yapması Avrupa’da infiale sebep oldu. Deniz yoluyla sınırı geçmeye çalışan göçmenlerden en az 67’si hayatını kaybederken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaşananları “İspanya’nın toprak egemenliğinin ihlali” olarak nitelendirdi ve bölgeye askeri birliklerin sevk edildiğini duyurdu. Fransa sınır kontrollerini artırırken, İtalya İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı bir aylığına askıya aldı.

Devasa göç akınının, İspanya’nın son dönemde izlediği “zulme karşı” dış politikasına bir yanıt olduğu kaydedildi. Madrid yönetiminin Gazze’deki soykırıma karşı Avrupa’nın en sert tepkisini göstermesi ve İsrail’e yönelik diplomatik adımlar atması krizin fitilini ateşleyen unsurlar arasında gösterilerken, Başbakan Sanchez’in, ABD’nin İran’a yönelik saldırı planları için İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına izin vermemesi Washington-Tel Aviv hattında büyük bir rahatsızlığa sebep olduğu belirtildi. Krizin arkasında ABD-Fas-İsrail hattında kurulan jeopolitik bir planın yer aldığı belirtilirken, İbrahim Anlaşmaları ile İsrail’i tanıyan ve ABD’den Batı Sahra üzerinde egemenlik sözü alan Fas’ın, göçmenleri İspanya’ya karşı bir baskı aracı olarak kullandığı kaydedildi. Sanchez hükümetinin Cezayir ile yakınlaşması da bu kumpasın parçaları olarak değerlendirilirken uzmanlar, İsrail’in coğrafyamızı kaosa sürüklediğini ve göçmenlerin bir jeopolitik sopa olarak kullanıldığını vurguladı.

GÖÇ ARTIK BİR BASKI ARACI

İspanya’nın özellikle Fas güzergâhından yoğun düzensiz göç baskısıyla karşı karşıya kalması tartışılırken, konuyu gazetemize değerlendiren araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Yeltin, yaşananların yalnızca insani bir kriz olmadığını söyledi. Göç hareketlerinin zaman zaman devletler tarafından dış politika aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken Yeltin, “Göç hareketleri çoğu zaman savaş, yoksulluk ve insani nedenlerden kaynaklanıyor. Ancak uluslararası ilişkilerde bazı dönemlerde siyasi baskı üretmek amacıyla da kullanılabildiğini görüyoruz” dedi.

İspanya’nın son dönemde izlediği dış politika çizgisinin dikkat çekici olduğunu belirtirken, Madrid yönetiminin Gazze konusunda İsrail’i eleştiren ve Filistin meselesinde uluslararası hukuku öne çıkaran söylemleriyle öne çıktığını söyledi. İspanya’nın bu süreçte yeniden yoğun göç baskısıyla karşı karşıya kalmasının bazı soruları gündeme getirdiğini belirten Yeltin, “Elimizde kesin bilgi yok ama göçün jeopolitik bir baskı aracı olarak kullanılabildiğini de görmezden gelemeyiz. Belarus-Polonya sınırı ile Türkiye-Yunanistan hattında yaşananlar bunun güncel örnekleri” dedi.

Göç hareketlerinin bir ülkenin dış politika tercihlerini değiştirmek veya hükümetini baskı altına almak amacıyla kullanılması halinde bunun uluslararası toplumca tartışılması gerektiğini vurgulayan Yeltin, “İspanya’nın yaşadığı göç baskısı sadece sınır yönetimi meselesi olarak ele alınmamalıdır. Hakkın yanında duran ülkelerin baskıyla karşılaşması da bu çerçevede değerlendirilmelidir. İspanya’nın yaşadığı durum da tam olarak budur” dedi.

ENDÜLÜS RUHU SİYONİZMİ KORKUTTU!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Harun Onur Gündüz ise, yaşanan göç dalgasının sıradan bir düzensiz göç hareketi olmadığını, bunun “siyonizmin bir intikam planı” olduğunu belirtti. İspanya’nın Gazze konusunda AB içerisinde İsrail’e yönelik en sert eleştirileri dile getiren ülkelerden biri olduğunu savunan Gündüz, Başbakan Sanchez’in İsrail’e yönelik açıklamalarının ardından Madrid yönetiminin hedef haline getirildiğini kaydetti. Harun Onur Gündüz, “Gazze’de yaşanan olaylara karşı insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde tavır alan İspanya’nın ciddi baskılarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Pedro Sanchez’in sergilediği tutum nedeniyle siyasi baskı altına alınmaya çalışıldığı kanaatindeyim” dedi.

Ceuta’nın yalnızca bir sınır kenti olmadığını belirtirten Gündüz, “Başbakan Sanchez sert çıkışların ardından siyonizm tarafından hedef haline geldi. İspanya içinde yükselen Endülüs Ruhu engellenmeye çalışılıyor, Pedro Sanchez’in onurlu duruşu sözde yolsuzluk davaları ve AB içindeki siyonizm etkisindeki ülkeler tarafından engellenmek isteniyor. Özellikle Akdeniz bölgesi İsrail’in çıkarları için karıştırılmak isteniyor, Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek olası bir gerginlikte bölgeye Cebelitarık ekseninden yardım gelmesinin önüne geçilmesinin temeli atılmaya çalışılıyor. Ceuta bölgesinin stratejik önemi ve hedef alınma sebebi tam olarak burada yatmakta. Bu saldırı Gazze savaşında insanlıktan yana olanların cezalandırılmasıdır” dedi.