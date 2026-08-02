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Siyaset "Çakma komiser" ve ekibi gözaltındaydı! Etimesgut soruşturmasında yeni gelişme
Siyaset

"Çakma komiser" ve ekibi gözaltındaydı! Etimesgut soruşturmasında yeni gelişme

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"Çakma komiser" ve ekibi gözaltındaydı! Etimesgut soruşturmasında yeni gelişme

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Başkan Erdal Beşikçioğlu ile birlikte gözaltına alınan 54 kişi daha adliyeye sevk edildiler.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

 

Etimesgut soruşturması

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

 

Açıklamada ayrıca Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS analizlerinin soruşturmaya dayanak oluşturduğu ifade edilmişti.

Haklarındaki suçlamalar

Soruşturma kapsamında, 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatıldığı açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında uygulanacak adli sürece karar verilmesi bekleniyor.

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