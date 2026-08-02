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Spor Fatih Tekke transfer bombasını patlattı Mohamed Salah iddialarına son noktayı koydu!
Spor

Fatih Tekke transfer bombasını patlattı Mohamed Salah iddialarına son noktayı koydu!

Yeniakit Publisher
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Fatih Tekke transfer bombasını patlattı Mohamed Salah iddialarına son noktayı koydu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke dünya yıldızı Mohamed Salah transferine ilişkin çıkan iddialarla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren bordo-mavili ekipte tecrübeli teknik adam, gündemi sarsan iddialara açıklık getirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, adı bordo-mavili ekiple anılan Mohamed Salah transferiyle ilgili konuştu. Tekke, "Resmiyet kazanmış bir şey yok. Beklenti oluşturmak yerine çalışarak güven kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kamp sürecini değerlendirirken transfer gündemine ilişkin de konuştu.

Adı Trabzonspor'la anılan Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah hakkındaki iddiaları da değerlendiren Tekke, transferde henüz somut bir gelişme olmadığını belirtti.

HT Spor'a konuşan Tekke, "Salah'da daha resmiyet kazanmış bir şey yok. Salah gibi bir ismin Trabzonspor ile anılması çok değerli. Ama biz konuşarak beklenti oluşturmak yerine çalışarak güven kazanmaya çalışıyoruz. Şu anda bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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