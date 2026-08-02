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Katliam gibi kazada anne kız can verdi!

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Katliam gibi kazada anne kız can verdi!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarparak takla atması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

#1
Foto - Katliam gibi kazada anne kız can verdi!

Aynı aileden anne ve kızının hayatını kaybettiği kazada 4 kişi de yaralandı.

#2
Foto - Katliam gibi kazada anne kız can verdi!

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarpıp takla attığı kazada aynı aileden anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

#3
Foto - Katliam gibi kazada anne kız can verdi!

Kaza, öğle saatlerinde D100 Karayolu Yazıçam mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S.Ö. (41) yönetimindeki 34 FLB 192 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu menfeze çarpıp, takla atarak savruldu.

#4
Foto - Katliam gibi kazada anne kız can verdi!

Araçta bulunan N.Ö. (44) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü dahil toplam 5 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan E.Ö. (9), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Foto - Katliam gibi kazada anne kız can verdi!

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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