Yeni pist açılacak taksi süresi azalacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, nisan ayında dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını yaşadıklarını belirterek, “Taşınmadan dolayı bir ay kaybettik. Dünyada havalimanı taşıması yapıp batan şirketler var. Böyle bir devasa değişimi 45 saat yerine 32 saatte tamamladık. Dünyaya örnek bir iş yaptık’’ dedi.

İki bayramda 5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini dile getiren Aycı, İstanbul Havalimanı’ndaki hizmetlerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu:

Taksi sıkıntısına son verilecek

Taksiyi 28 dakikadan 18 dakikaya indirdik. 10 kilometre taksi yapıldığı zamanlar oldu. Bu sorun yeni pistin açılmasıyla yüzde 80 çözülecek. 16 dakikaya kadar indirmeye çalışıyoruz.

Başarının göstergeleri

Bir kış ve bir yaz geçirmeden İstanbul Havalimanı’nın Atatürk Havalimanı gibi kompakt ve verimli olması beklenemez. Bu havalimanının ne kadar verimli olduğu göstergelerle ispatlanıyor. İstanbul dünyayla yarışarak kısa sürede merkeze oturdu. Dıştan dışa transfer yolcu sayımız yüzde 5.6 arttı. Bu rakam havalimanının verimliliğini sorgulayanlar için kapak niteliğindedir. Eğer meydan bir engel olsaydı bu başarı olmazdı” dedi.